老豆幫個女打工？　Bill Gates為女兒公司做客服答回饋｜有片

微軟聯合創辦人蓋茲（Bill Gates）近日為其女兒菲比（Phoebe Gates）創辦的人工智能時尚初創企業Phia擔任客戶服務一職1日。菲比和她的大學好友基安尼（Sophia Kianni）開發了Phia，這是一個幫助用戶在眾多線上零售商之間比較時尚產品價格的平台。蓋茲在為女兒工作後強調，企業高層應多走入業務「前線」，與客戶進行互動以了解產品功能和潛在問題。



蓋茲在其領英帳戶分享為女兒打工的感想：

據美國公司雜誌（INC.）7月21日報道，蓋茲在其領英（Linkedin）帳戶撰文分享幫女兒充當客戶服務員的體會。

蓋茲表示：「當你的女兒問你是否願意在她的初創公司做輪班客服時，唯一正確的答案就是對她說好」。

2022年6月8日，美國紐約，微軟創辦人蓋茲（Bill Gates，左）和女兒菲比（Phoebe Gates，右）出席2022年 時代雜誌舉行的TIME100盛會。（Getty）

據報道，蓋茲最小的女兒菲比，最近與她在史丹佛大學的室友基安尼共同創立AI購物平台Phia。菲比聲名顯赫的父母曾公開表示拒絕直接資助這間企業，但蓋茲似乎並不介意利用自己龐大的粉絲群來協助女兒推廣業務。

毫無意外，蓋茲與菲比在影片中分享的兩個客戶回饋都屬正面好評。

蓋茲在其貼文中分享做客戶服務的體會：「我花了很多時間思考科技如何讓系統更有效率、更公平、更便利。但多年的經歷讓我明白，想要了解某些東西的運作方式或其缺陷，最好的方法就是直接去接觸使用它的人。」

在影片結尾，蓋茲還打趣道：「告訴我你的想法！你永遠不知道客服專線另一邊是誰。」