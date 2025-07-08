微軟裁員15000人還在傷口撒鹽？Xbox高層籲用AI緩情緒搵新工惹議

微軟公司（Microsoft）今年已宣布多輪裁員，將裁減共15000人。一位Xbox高層近日在其領英（Linkedin）貼文中，建議被解僱員工應使用人工智能來調整情緒，更提出應求助AI尋找下一份工作。文章一出即遭到大量網民非議，該貼文現時已被刪除。



微軟7月2日宣布進一步裁員，這將是該公司自2023年以來最大規模的裁員計劃。該公司正在持續精簡員工隊伍，CNBC指此波裁員可能會影響多達4%、即約9,000名員工。

微軟今年5月亦曾宣布裁員，當時削減的員工數為6,000人，即今年已決定裁員15,000人。

英國廣播公司（BBC）7月7日報道，Xbox遊戲工作室發行部門的執行製作人Matt Turnbull近日在其領英帳戶撰文。

Xbox高層撰文建議被解僱的前員工利用AI協助調整情緒：

2025年7月8日，微軟公司（Microsoft）今年已宣布多輪裁員，將裁減共15000人。一位Xbox高層近日在其領英（Linkedin）貼文中，建議被解僱員工應使用人工智能來調整情緒，更提出應求助AI尋找下一份工作。文章一出即遭到大量網民非議，該貼文現時已被刪除。（X@Mr_Rebs_）

Matt Turnbull表示：「現在是充滿挑戰的時期，如果你正經歷裁員，或只是默默地為裁員做準備，你並不孤單，也不必獨自面對。」

Turnbull指：「我知道這類（AI）工具會激起人們強烈的情緒，但如果我不盡力在這種情況下提供最好的建議，那我就太失職了。我一直在嘗試使用大語言模型（Large Language Model，LLM）的AI工具（例如ChatGPT或Copilot）來協助減輕失業帶來的（負面）情緒和認知負擔。」

Turnbull其後分享一系列可向AI輸出的指令（prompt），其中包括如何獲得職業生涯規劃的建議、如何用AI修改履歷和領英帳戶，以及如何從AI獲取改善情緒和自信的建議。

Turnbull又指：「任何AI工具都無法取代你的聲音或生活體驗。但在精神能量匱乏的時代，這些工具可以幫助你更快、更平靜、更清晰地擺脫困境。」

2023年5月4日，圖為美國微軟公司（Microsoft）的標誌和人工智能（AI）的字樣。（Reuters）

他最後寫道：「如果這些建議對你有幫助，請隨時與你身邊的人分享。」

一名X用戶稱這篇文章「簡直令人噁心」，而另一名用戶則表示「無話可說」。

報道指，微軟近年大力投資AI業務，正正是近來不斷裁員的「元兇」之一。