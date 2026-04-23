親特朗普美女網紅狂吸金真身竟是AI假人　製作者：MAGA支持者超蠢

美媒4月21日報道，一名憑藉性感身材吸引數百萬粉絲關注、常發表親美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及MAGA內容的美女網紅哈特（Emily Hart），實則是22歲印度骨科醫學生薩姆（Sam）用AI偽造的虛假人物，薩姆借此瘋狂吸金，最終相關帳號因詐騙被平台封禁。他事後表示：「MAGA支持者都是些蠢人——超級蠢的人，他們居然會上當。」



美國《紐約郵報》21日報道，薩姆為攢錢完成醫學院學業並移民美國，聽從谷歌Gemini AI提出的建議，打造AI網紅哈特，目標直指親特朗普的老年男性保守派受眾，因為他們通常擁有更高的可支配收入，且對MAGA運動更加忠誠。

美媒2026年4月21日報道，一名憑藉性感身材吸引數百萬粉絲關注、常發表親美國總統特朗普及MAGA內容的美女網紅哈特（Emily Hart），實則是22歲印度骨科醫學生薩姆（Sam）用AI偽造的虛假人物。（網絡圖片）

哈特的人設為護士，常發布比基尼冰釣、射擊等畫面，配上諸如「基督是王，墮胎是謀殺」等文字。薩姆坦言：「我每天都會寫一些支援基督教、反對墮胎、反對移民的文章。」

帳號迅速爆紅，月漲粉上萬，短影片動輒數百萬觀看量。薩姆借此牟利，出售MAGA主題T恤、在Fanvue平台發布哈特的AI淫穢內容，他直言：「我每天大概花30到50分鐘，就能賺到作為一名醫學生相當不錯的收入，在印度即使是專業工作，也賺不到這麼多錢。」

薩姆曾打造自由派AI網紅以鎖定美國民主黨受眾，但不同於共和黨人，前者很快就識破是AI。雖然他表示會停止相關操作，但仍強調：「（我）不覺得自己是在詐騙。」