世界盃2026｜英媒：特朗普特使提議FIFA　讓意大利代替伊朗出賽

英媒4月22日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的一名特使已向國際足協（FIFA）提議，讓意大利取代伊朗出戰將於6月舉行的世界盃。



美國特使贊波利（Paolo Zampolli）向英媒確認，他已對FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）提出上述建議。

2026年4月21日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮國宴廳向NCAA全國大學冠軍發表講話。（Reuters）

贊波利表示：「我是意大利人，如果能看到藍戰士（Azzurri，意大利置家隊綽號）出現在美國舉辦的世界盃賽場上，那將是我的夢想。他們（意大利）擁有四次世界盃冠軍頭銜，完全有資格參賽。」

意大利3月世界盃附加賽敗給波斯尼亞，連續第三次無緣入圍世界盃；伊朗4月稍早曾表示，伊方只有在收到FIFA關於將涉伊朗國家隊的比賽從美國移至墨西哥的回應後，才會決定是否參加世界盃。

圖為2026年3月31日世界盃歐洲區外圍賽附加賽決賽，意大利對決波斯尼亞，摩斯堅恩（Moise Kean）入球為意大利先開紀錄。（Reuters）

路透社向白宮、國際足協、意大利足球協會（FIGC）和伊朗足球協會（FFIRI）提出置評要求，但均暫未獲回應。