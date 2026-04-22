庫克將卸任　特朗普發文讚揚　同時炫耀對方「拍馬屁」示好

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月21日在旗下社交平台Truth Social上發長文，盛讚即將卸任的蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）是個「了不起的人」，但同時炫耀庫克曾透過各種方式討好自己，甚至自豪地說：「蘋果掌舵人打電話來拍馬屁（Kiss my ass）。」



特朗普在文中回憶，庫克在其第一任期就曾致電求助，指「他有一個相當棘手的問題，只有作為總統的我才能解決。」

他稱「當我收到電話，我說哇，是蘋果的庫克打來！這人物夠大吧？我也覺得自己厲害，蘋果的掌舵人打電話來拍馬屁。」

他又說道：「在我擔任總統的五年，庫克會給我打電話，但並不頻繁，我會盡我所能幫助他。」

2026年月21日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在自家媒體Truth Social上發長文，盛讚即將卸任的蘋果行政總裁庫克，並炫耀庫克曾透過各種方式討好自己。（Truth Social）

美媒指，庫克擅長與政府打交道，任職15年以來，因為維護蘋果利益，多次主動向特朗普示好。除電話溝通外，庫克曾在蘋果宣布追加1000億美元（約7800億港元）美國製造業投資時，向特朗普贈送刻有「美國製造」的24K金玻璃雕像。

這些示好也帶來回報，蘋果成功獲得關稅豁免，免受特朗普對手機、晶片等核心產品加征關稅的影響。美媒指出，儘管白宮否認給予蘋果特殊優待，但特朗普的言論突顯其交易式執政風格，而企業高層為了利益，會表現出討好總統的現狀。

2025年8月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）和蘋果行政總裁庫克（Tim Cook，右）在白宮橢圓形辦公室握手。庫克宣布蘋果將投資美國製造業1,000億美元（約7831.21億港元）。（Reuters）

庫克將於今年9月轉任執行董事長，蘋果也明確表示庫克將繼續負責與世界各地政界周旋。目前，蘋果方面未對特朗普的長文作出回應。