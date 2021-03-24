英國王室錢從何來　哈里如何搵銀？　加入矽谷公司僅其中一條財路

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-24 20:30

英國哈里王子（Prince Harry）不再是王室在職成員後，外界一直關注他與妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）將如何「搵真銀」應付龐大開支，他3月23日證實找到新工作，加入矽谷一間初創公司擔任「影響力總監」。 英國王室一直靠女王撥款、家族領地等作為收入來源，哈里夫婦與王室「分手」後，則靠與商界簽訂合約、演講等搵錢，加入初創公司僅是其中一條財路。

在美國電視台3月初播出的名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪哈里與梅根節目內，哈里談到王室家庭已中斷對他的財政支持，迫使他開拓財路，以應付保安人員費用等開支。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3月7日播出英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sssex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

王室成員錢從何來？

英國王室主要有3大財政來源，分別是「女王撥款」（Sovereign Grant）、蘭開斯特領地（Duchy of Lancaster）及康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）。

在「女王撥款」方面，根據《女王撥款法》，英女王透過放棄王室不動產的收入換取政府撥款，以支援王室工作，例如在2019至2020財政年度，女王撥款為8,240萬英鎊，費用主要支付王室成員與公務有關的旅遊開支、薪酬等。

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來自領地的收入

王室的收入來源也包括蘭開斯特領地，英女王夫婦使用這筆錢來支付子女如安德魯王子、愛德華王子與安妮公主參與公務的薪酬。

至於王儲查理斯則主要依靠來自康沃爾公爵領地產生的收入，在2019至2020財政年度，金額為2220萬英鎊，他也會把收入分給威廉王子與哈里王子，由於哈里王子2020年後不再是王室在職成員，所以目前未知他是否獲得領地收入，哈里王子的說法則是王室家庭已中斷對他的財政支持。

哈里夫婦新財路

哈里夫婦離開王室後要另闢財路，哈里最新加入矽谷初創公司BetterUp，暫時未有透露薪酬金額，但事實上，夫婦兩人之前也已找到不少新的收入來源，包括在2020年9月，影音網站Netflix簽下兩人的製作公司，英國媒體傳出金額達到1.5億美元（約港幣11.7億元）。

2020年12月，哈里梅根又與Spotify簽約推出Podcast節目，據《新聞周刊》（Newsweek）指，協議金額達到3500萬美元（2.73億港元）。

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兩人的新收入來源還包括演講，哈里夫婦2020年2月初在美國邁阿密（Miami）出席由投資銀行摩根大通（JPMorgan）的活動，並發表演講，英國《鏡報》當時報道，哈里和梅根的報酬達到40萬英鎊。