英國王室｜豈止梅根被困？凱特入宮後6大禁忌　就寢不能早過她

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-15 22:06

哈里王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）接受奧花雲費（Oprah Winfrey）爆料專訪時指出，嫁入王室後為了避免跟拍，生活有諸多限制，她備感孤獨，也讓外界對於包括嫂嫂凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）在內等英國王室在職成員（working members）的生活日常，究竟還有什麼事情被禁止。

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據英國《每日星報》（Daily Star）整理指出，禁忌1是為防止有心人偽造仿冒，所有王室成員都被禁止隨意幫粉絲親筆簽名，不過該規定不太嚴謹，也曾經被打破過，例如梅根在和哈里王子（Prince Harry）訂婚後的首次公開活動中，幫一名10歲小女孩親筆簽明還附上一顆愛心及一個笑臉。

禁忌2是出於安全考量，王室成員背對民眾時，不能和群眾離太近，也禁止與粉絲自拍，因此不少王室粉絲要求和王室成員自拍時都被拒絕，不過假使有自拍照，他們也無處張貼，因為王室成員也被禁止經營個人社交媒體帳號。

禁忌3是不能投票、公開表達任何政治觀點。根據王室官網，有一條公約規定，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）及家人在涉及政治事務上，必須「嚴守中立」。

禁忌4是王室嚴格規範成員衣著要端莊得體，不可太隨性，任何公眾場合，女性成員都不被允許身上出現迷你裙、短版上衣，或是芭比粉色指甲，因此民眾也很難看到凱特王妃穿著寬鬆運動服在田徑場上運動。此外，根據多名王室專家說法，英國王室還有一條古老規定，女性成員出席任何正式場合時都必須戴帽子，而晚上6點過後已婚女性要將帽子摘下，改以45度角配戴王冠頭飾。王室禮儀專家哈羅德（Grant Harrold）表示，對已婚王室女性而言，王冠頭飾是地位象徵，對外展示已婚身分，對在場男士來說也是明顯訊號，明白不能再進一步靠近這名女子。此外，凱特也得隨時準備一套適合葬禮的黑色服裝，以備不時之需。

禁忌5是不可過度展現親暱。多數王室成員不會在公開場合中展現親密的情感，也會避免在公開場合親吻、擁抱、牽手等行為，不過規定也曾被打破，已故戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）曾幾度和粉絲熱情擁抱，威廉王子（Prince William）、哈里王子兩人也曾做過，而哈里王子與梅根脫離王室前，也曾公開牽手，一度引發熱議。

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王室官網指出，許多人仍希望堅持傳統禮節，問候最好以簡單握手點到為止。群眾和王室成員見面時，也會被告知除非王室成員主動伸手，否則不得觸摸。

禁忌6是不能在英女王就寢前上床睡覺，因為這是極非常不禮貌的行為。英女王伊利沙伯二世的前私人秘書赫塞廷爵士（Sir William Heseltine）在自己的書中表示，沒有人認為可以在英女王之前上床睡覺，「對戴安娜王妃而言，當年漫長的王家夜晚相當痛苦，所有人會花一個小時坐在客廳聊天」。

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