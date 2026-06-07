世界盃2026｜夏蘭德化身維京戰士　全隊曬馬合照為挪威壯行｜有片

2026世界盃將於本港時間6月12日（周五）凌晨展開揭幕戰，各支球隊正陸續啟程前往北美洲。挪威隊選擇了別開生面的活動去為球隊送行。全隊所有球員，包括曼城球星夏蘭特（Erling Haaland），齊齊化身維京戰士在湖邊影一張聲勢浩大的大合照，期望在闊別世界盃決賽周28年後再創佳績。



挪威隊分享拍攝維京戰士大合照的幕後花絮：

據《英國廣播公司》（BBC）報道，當挪威自1998年以來再次重返世界盃決賽周時，全世界的目光都將聚焦在曼城前鋒夏蘭特身上。

然而，受挪威足協委託拍攝球隊出征前大合照的英國著名攝影師亞羅（David Yarrow）卻選擇了更廣闊的視角，以展現全部26名球員的風采。

亞羅的這張名為《維京人來了》（The Vikings are coming）的照片打破不少球隊選擇在飛機登機梯拍攝大合照的傳統。

取而代之的是，球隊前往挪威著名的峽灣之一，身穿正宗的維京服飾，手持武器及盾牌，拍攝了一組全幅維京裝備的合照。

這張史詩級照片的創意源自於2023年的國際比賽日，當時亞羅為身穿維京服飾的夏蘭特一個人拍照。

挪威隊的維京戰士大合照：

亞羅指：「如果要我選一位不需要濃妝豔抹就能看起來像維京人的運動員，那非夏蘭特莫屬，所以和他一起拍攝非常輕鬆。」

四個月前，挪威足協聯繫了亞羅，並向他提出了合作邀約。

夏蘭特，這位「球隊的非官方代言人」，在與亞羅的個人拍攝中建立了信任關係後，非常希望這位攝影師能夠參與他們的世界盃備戰工作。

亞羅欣然接受了這個項目，並表示「非常榮幸」。該計劃旨在為挪威慈善機構籌款。

1986年，20歲的蘇格蘭攝影師亞羅（David Yarrow）拍下阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）手持世界盃獎杯的照片。（IG@davidyarrow）

來自蘇格蘭的亞羅是一位知名攝影師，他20歲時，在墨西哥城阿茲特克球場拍攝了一張標誌性的照片，阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）手持世界盃獎杯。

如今，這張照片已成為史上銷量第三高的運動照片，他表示這張照片「改變了我的人生」。

當地時間6月11日（周四），世界盃時隔40年重返阿茲特克球場，墨西哥隊將與南非隊展開2026年世界盃的首場比賽。