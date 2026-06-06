世界盃2026｜日本隊墨西哥集訓遇爛場　被迫臨時要轉場｜有片

距離世界盃揭幕戰還有不到一星期，各支隊伍已陸續前往北美洲。日本隊選擇先飛往墨西哥進行短暫停流，想不到卻遇上訓練場地環境欠佳的苦況。網上的影片可見，球場草地磨損嚴重，而進入球場的通道充滿碎石和並不平整，網上聲音認為環境不可接受。日本隊其後迅速轉移訓練場地。



據路透社報道，日本隊的世界盃之旅選擇了先在墨西哥的蒙特雷（Monterrey）短暫駐留，但訓練場地的環境並不令人鼓舞。

網上傳出日本隊在墨西哥遭遇「爛場」的影片：

由於堤格雷斯UANL球隊（Tigres UANL）的場地條件不佳，日本隊6月4日（周四）在蒙特雷市內更換了訓練場地。

3日，一段日本隊在堤格雷斯球場訓練的影片在墨西哥的社交平台上瘋傳，影片顯示球場草皮磨損嚴重。

雖然日本代表團並未說明轉場的原因，但球員們其後前往蒙特雷市內的另一個地點，堤格雷斯隊的宿敵，蒙特雷足球會（C.F. Monterrey）的訓練基地埃爾巴里亞爾（El Barrial）進行訓練。

前往訓練場地的通道上布滿碎石：

世界盃期間，日本隊將在美國田納西州納什維爾（Nashville,）駐留，但要到8日（周一）才會前往當地。

日本隊將於6月14日在德州阿靈頓（Arlington）迎戰荷蘭隊，開啟F組的征程。 6月20日，日本隊將在蒙特雷足球會的主場迎戰突尼西亞，並於6月25日返回阿靈頓，與瑞典隊交鋒。