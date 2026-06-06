世界盃｜伊朗隊獲參賽簽證　美方警告不得藉機偷運恐怖分子入境

美媒6月6日報道，伊朗足球隊及其必要後勤人員已獲發世界盃簽證，但美國特朗普（Donald Trump）政府也警告，不會允許伊方藉機將恐怖分子偷運入美國。



《紐約時報》報道指，伊朗足總（FFIRI）表示其原定前往美國的代表團成員中，並非所有人都已獲得從墨西哥前往美國的簽證，墨西哥為伊朗隊目前備戰賽事的集訓基地。

2025年6月5日，卡塔爾多哈，2026年世界盃外圍賽卡塔爾對伊朗賽前，伊朗隊球員合影留念。（Getty）

伊朗足總周六稱，「作為負責的管理機構，國際足協（FIFA）有責任跟進並為目前隨隊集訓、且對球隊至關重要的伊朗國家隊工作人員辦理簽證，直至此事完全解決為止。」

2026年6月1日，美國新澤西州將舉辦2026年國際足總世界盃的8場比賽，包括世界盃決賽。（Reuters）

自2月28日美伊戰爭以來，伊朗國家隊在世界盃的出行與保安方面一直面臨數月不確定性。特朗普3月曾指伊朗國家隊基於自身安全不宜參加今夏世界盃，至後來國際足協確認伊朗赴美國作賽後，特朗普改口稱無問題，指「讓他們踢。」