世界盃｜西班牙抵墨獲樂隊歡迎　塞內加爾抵美停機坪遭嚴查｜有片

美墨加世界盃開幕在即，各國代表團陸續抵達三個主辦國，但不同國家就有不同遭遇。西班牙隊抵達墨西哥的時候，現場有樂隊和歌手表演，亦有球迷揮舞西班牙國旗迎接。塞內加爾隊則沒有那麼幸運，居然要在停機坪接受美國海關人員嚴密的安全檢查。不少網民對他們的遭遇深表同情。



塞內加爾隊抵達美國時要在停機坪接受安檢：

據《海峽時報》報道，塞內加爾國家足球隊的球員和官員在美國接受嚴密安檢的影片在網上瘋傳，引發一些網民的批評。

6月9日，一段影片曝光，顯示塞內加爾國家隊於6月7日抵達美國後，在機場停機坪接受了嚴格的安檢。這支非洲球隊目前駐紮在新澤西州的羅格斯大學。

在一段影片中，可以看到一名塞內加爾隊員，網民指他是效力於西班牙華歷簡奴的中場球員西斯（Pathe Ciss），他坐在椅子上，腳底正被手持金屬探測器掃描。

他其後站起來，安檢人員仔細地在他身上進行掃描。

不少網民在網上批評了這種嚴格的安檢措施，認為其既不尊重人又令人尷尬。

與塞內加爾代表團的相比，西班牙代表團就幸運得多。

西班牙球員抵達墨西哥時獲得熱情的歡迎：

西班牙隊抵達墨西哥備戰2026年國際足總世界盃時，受到了熱情款待。

西班牙隊於6月7日（星期日）抵達墨西哥，機場為他們準備了特別的歡迎儀式。

西班牙足協發布的一段影片顯示，墨西哥政府安排了一支墨西哥流浪樂隊（Mariachi）在西班牙隊抵達時進行表演。

現場還有墨西哥傳統舞蹈表演，並為所有球員提供墨西哥的寬邊帽。

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不僅如此，許多墨西哥當地球迷也來到機場，表達對西班牙球員的熱愛，並熱情歡迎他們的到來。