SpaceX上市｜員工與投行交易員紛穿綠鞋　美媒：出自馬斯克主意

SpaceX（美股代號SPCX）6月12日上市，據美媒報道，當天不少SpaceX員工或相關的投行交易員都穿上綠鞋，在上市儀式上合照，引來外界好奇，報道引述消息人士指，此是出自公司創辦人馬斯克（Elon Musk）的主意，原來與新股上市的「綠鞋期權」（Greenshoe Option）機制有關。



SpaceX上市：馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）也有出席在紐約的SpaceX上市儀式，並穿上綠鞋（X@Steve Jurvetson）

在社交網站的圖片上，SpaceX多名員工、投行交易員都穿上綠鞋，高盛團隊穿著的更是使用Nike經典運動鞋的訂製款式，在綠色鞋面印有SpaceX字樣。

創投（VC）投資人Steve Jurvetson是Tesla、SpaceX的早期投資人，他在社交網站發布多人穿綠鞋合影的照片。

他寫道「馬斯克最終同意了IPO的綠鞋期權…… 前提是所有銀行家都穿上綠鞋。」他又稱「人人有份紀念品。」

《華爾街日報》引述消息人士指，高盛、大摩的交易員12日都穿上綠鞋，是「致敬」綠鞋期權，想法正是來自馬斯克。

什麼是綠鞋期權？

綠鞋期權為新股上市（IPO）時發行人賦予承銷商的一項彈性權利，即允許其在上市後向投資者出售不超過原發行規模15%的股票，俗稱「綠鞋期權」，此為負責穩定股價的銀行提供一種「秘密武器」，以助平息市場波動。