世界盃｜新西蘭靚仔新星祖斯首戰梅開二度　媽媽是中國人｜有片

世界盃G組新西蘭2:2戰平伊朗的賽事中，新西蘭隊的伊利亞祖斯（Elijah Just）兩度接應隊長基斯活特（Chris Wood）的妙傳，兩次將皮球送入網內，成為新西蘭隊史上首位在世界盃上梅開二度的球員。現年26歲的伊利亞祖斯出生於新西蘭北島的北帕默斯頓，母親是中國人，父親是德國人，目前效力於蘇格蘭聯賽的馬瑟韋爾（Motherwell）。



祖斯賽後接受媒體訪問：

新西蘭對戰伊朗的首粒進球，來自伊利亞祖斯接應基斯活特傳送、在禁區內的凌空抽射破門。伊朗扳平比數後，新西蘭隊下半場開場不久再次取得領先。基斯活特再次精準地將球傳給伊利亞祖斯，助他勁射破門。

伊利亞祖斯於2019年首次代表新西蘭國家隊出賽，他此次亮眼的表現也令其成為首位在世界盃上進球的馬瑟韋爾球員。

他在世界盃首戰後接受採訪時表示，「我認為我們今天證明了自己是一支具威脅性的球隊。沒什麼好失望的。在世界盃中拿到一分總是很不容易的」。

祖斯的父母、兄弟、叔叔和女友都有親臨現場觀戰。

祖斯分享其對伊朗比賽中的照片：

祖斯表示：「走上球場的那一刻，腎上腺素飆升。比賽開始後，感覺就平靜下來了。我們控球很好，也很好地應對了比賽的氛圍。球員們都非常勇敢。總的來說，這正是我們需要的表現。」