世界盃｜佛得角LinkedIn招攬防守功臣　中堅：最初以為垃圾訊息

2026世界盃出現勵志一幕，首次晉級世界盃決賽周的佛得角（Cape Verde）爆冷守和強隊西班牙，全場穩固防守的中堅、33歲國腳羅拔圖盧比斯（Roberto Lopes），其國家隊生涯起點竟是一封差點被忽視的LinkedIn私人短訊。



盧比斯生於愛爾蘭，他的父親來自佛得角，此讓他在2019年起能夠加入佛得角國家隊。不過據他向路透社講述，他最初收到佛得角主教練的邀請時，是在求職網站LinkedIn的帳戶收到一封短訊，但短訊以葡萄牙文書寫，他不會說葡萄牙語，所以以為是垃圾信息，根本未予理會。

幸運的是，佛得角主教練沒有放棄，在9個月後，他再向盧比斯發送英文信息，寫著：「我們試著尋找一些新球員，你有意成為佛得角國腳嗎？」盧比斯之後才驚覺是國家隊邀請，「直到那時，我才做了我一開始就應該做的事，就是用Google翻譯那條最初詢問我是否有興趣代表佛得角的原始短訊。」最後，他選擇加入佛得角隊，積極配合完成入隊手續。

佛得角國腳羅拔圖盧比斯效力愛爾蘭老牌球會沙姆洛克流浪，今季以隊長身份帶領球隊參加歐協聯比賽。（Getty Images）

他笑說「（透過 LinkedIn）這個進入點有些奇怪，事後他們向我解釋說，他們聯繫我的球隊時遇到困難。當我看到機會擺在眼前，我從第一分鐘就決定（參加），我們立即著手準備必要文件。」

擁有佛得角血統的盧比斯，2019年正式代表國家隊出戰，逐漸成為防守中流砥柱，助力球隊闖入本屆世界盃。盧比斯表示球隊目標明確，全力爭取小組出線，希望憑藉實力在世界盃舞台創造歷史。