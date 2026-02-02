格林美｜Bad Bunny獲獎高呼「ICE退場」　全場起立鼓掌

樂壇年度盛事格林美獎（Grammy Awards）2月1日舉行，其中波多黎各音樂人Bad Bunny（本名Benito Antonio Martínez Ocasio）發表獲獎感言時作出政治表態，呼籲「移民及海關執法局退場」（ICE out），並強調「我們是人，是美國人」，言論獲得現場熱烈迴響。



Bad Bunny憑專輯《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》獲得最佳專輯獎，他在感言中直言：「在感謝上帝之前，我要說『ICE退場』。我們不是野蠻人，不是動物，不是外星人。我們是人，我們是美國人。」他進一步呼籲以愛對抗仇恨，相關發言令全場起立鼓掌。

Bad Bunny一向對ICE持批評態度，此前曾因擔心ICE突襲而避免在美國巡演。他獲選為即將舉行的超級碗（Super Bowl）中場表演騷的主演嘉賓，亦引發政治爭議。

格林美獎：圖為2026年2月1日，Bad Bunny上台接受年度專輯大獎。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）曾於去年10月批評此安排「荒謬」，儘管他承認從未聽說過這位全球音樂明星。