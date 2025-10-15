美靈魂樂傳奇歌手D'Angelo癌病去世享年51歲　曾獲4座格林美獎

曾四度獲頒格林美獎的美國靈魂樂與R&B歌手D'Angelo，10月14日因胰臟癌於紐約病逝，享年51歲。其家人已向美媒證實有關消息，並在聲明中表示：「我們懷着深切的悲痛宣布，家中的閃亮之星已熄滅…雖然他離開了我們，但他所留下的音樂遺產，將永遠感動世界。」



D'Angelo，原名Michael Eugene Archer，1974年2月11日出生於維吉尼亞州，他將靈魂樂、節奏藍調、放克與爵士元素融為一體的風格，成為1990年代「新靈魂樂」運動的開拓者之一。

他憑着首張專輯《Brown Sugar》（1995）一舉成名，專輯一出便登上告示牌R&B/Hip-Hop專輯榜第4名，單曲《Lady》更打入告示牌百大單曲榜前10名。這張專輯後來還被「滾石雜誌」（Rolling Stone）選入「史上最偉大的500張專輯」，排名第183名。

D'Angelo在職業生涯中，共獲得4座格林美獎及14次提名，並與Erykah Badu、Lauryn Hill等著名音樂人合作無數。

2012年7月1日，D'Angelo在洛杉磯舉行的BET大獎上進行表演。(Reuters)

其死訊震撼音樂界，音樂製作人DJ Premier在社交媒體X上發文說：「如此悲痛的消息，我們有過許多美好時光。永遠懷念你，安息吧，D'Angelo。愛你，國王。」饒舌歌手Doja Cat也發文表示：「他是靈魂樂真正的聲音，啟發了我們這一代與未來的無數音樂人。」

D'Angelo與已故歌手Angie Stone育有一子，另有兩名子女。近年，他逐漸淡出公眾視野，生活相對低調。