世界盃2026｜韓國女網紅睇波遇歧視　墨西哥男拉眼角遭鬧爆｜有片

在2026年世界盃球場內，一名韓國女YouTuber疑似遭遇種族歧視。這名女球迷在網上分享影片可見，她面向手機自拍的時候，身後的墨西哥男球迷竟突然做出「拉眼角」的動作（諷刺亞洲人眼睛小的舉動），引發極大爭議。這名男球迷事後被指是當地一個測量師協會主席，這讓他在墨西哥國內受到猛烈抨擊。



據韓國《亞洲經濟》（Asia Business Daily）報道，女球迷Inonyang在Youtuber平台上擁有660萬訂閱者。

韓國女球迷分享遭墨西哥球迷歧視的影片：

她6月12日（周五）在墨西哥瓜達拉哈拉球場觀看完韓國隊與捷克隊的A組首輪比賽後，立即發布了一段影片。她配上文道：「我千里迢迢來到墨西哥觀看世界杯，卻遇到種族歧視。」

影片中，Inonyang在看台上拍攝現場氣氛，這時，她身後一名男子看着鏡頭，用兩根食指拉扯眼角皮膚，模仿瞇眼的動作。

這種被稱為「拉眼角」的手勢被認為是針對亞洲人最具代表性的種族歧視行為之一。

Inonyan的影片在網上迅速瘋傳。韓國網民要求國際足協（FIFA）對此事作出回應，稱其為「赤裸裸的種族歧視」，不少海外網民也紛紛加入聲討行列。尤其是在墨西哥網民中，尋找肇事者的行動愈演愈烈。

隨後，Infobae和Politico等當地媒體報道稱，涉事男子據信是墨西哥哈利斯科州測量師和地理資訊工程師協會（CITGEJ）的主席米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes）。

據報道，他經常參加地區性學術活動和公共論壇。隨着人們得知他並非普通觀眾，而是一位身居要職的人士，批評之聲愈演愈烈。

女球迷本身是一位女網紅：

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墨西哥Politico 將這一行為描述為「可恥的行為」，一些當地網民評論道：「作為一名墨西哥同胞，我感到羞恥，我替他道歉，他應該辭去主席職務。」。