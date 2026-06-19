世界盃2026｜英格蘭旗開得勝　比寧咸與索女友深情一吻慶祝｜多圖

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月17日舉行L組賽事，由英格蘭迎戰克羅地亞。三獅軍團最終以4:2戰勝上屆季軍克羅地亞。賽後，為英格蘭射入一球的中場比寧咸（Jude Bellingham）來到觀眾席，與女友卡斯特羅（Ashlyn Castro）擁抱並留下深深一吻慶祝球隊旗開得勝。



據英國媒體報道，英格蘭的太太團們來到美國德州阿靈頓，觀看她們的伴侶們開始世界盃之旅。

英格蘭球星比寧咸女友卡斯特羅的IG：

比賽結束後，球員們和各自的伴侶一起來到看台上，慶祝他們以4-2的比分取得這場令人印象深刻的勝利。

梅開二度的功臣哈利卡尼（Harry Kane）被拍到與妻子古德蘭（Katie Goodland）在一起，兩人在看台上接吻。

此外，比寧咸與模特兒出身的女友卡斯特羅也在看台上大秀恩愛，兩人親密地依偎在一起並當眾接吻。

卡斯特羅是一位美國模特兒和網紅，她於1997年12月17日生於加州，現年28歲。她與2003年出生的比寧咸相差6歲，兩人據報自2025年開始拍拖。