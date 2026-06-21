世界盃｜可愛鴨仔梅林着墨西哥波衫爆紅　獲FIFA任形象大使｜有片

墨西哥近日有一隻2歲的鴨仔成為了民眾的關注焦點，它總是身穿墨西哥國家隊的綠色球衣仔街上遊走。國際足協（FIFA）宣布，已正式任命「梅林」（Merlin）為墨西哥世界盃的形象大使。



綜合外媒報道，梅林的走紅始於一位路人在世界盃期間拍攝到它跟隨主人戈麥斯（Karla Ivette Gomez）的畫面，這段影片迅速在網上瘋傳。

墨西哥一隻可愛鴨仔被FIFA任命為世界盃形象大使：

戈麥斯是墨西哥城的街頭小販，她表示：「我們做夢也沒想到它會這麼火爆。當時我們正沿著（墨西哥城的主要街道）走著，突然一個女孩拍起了影片，然後我們就紅了。」

在享譽全球之前，梅林是墨西哥城多個地標的常客，它經常陪伴戈麥斯在街頭售賣飲料。它以沉穩的舉止和標誌性的球衣而聞名，在當地早已小有名氣。而它這次在網上走紅更是讓它成為了國家象徵，球迷們稱他為「國寶」，並強烈要求它前往球賽場館。

梅林的超高人氣促使當地的麵包店推出鴨子造型的糕點，電視台也經常在輕鬆有趣的比賽預測環節中播放它的身影。

+ 1

不少民眾聚集在一起為它拍照，記者們也紛紛採訪戈麥斯，了解它的生活習慣，它喜歡吃墨西哥捲餅，偶爾會在公共噴泉消暑。它的12號球衣號碼已成為球迷文化的象徵，他的形像也廣泛出現在各種週邊產品和表情包中。