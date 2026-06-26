摩根大通女主管遊行偷走「紐約人隊限量垃圾桶」　遭公司火速解僱

美國摩根大通（JPMorgan Chase）一名主管日前在紐約人（Knicks）封王遊行期間，涉嫌將街頭垃圾桶內的垃圾倒在路旁，再把印有紐約人隊配色的限量版垃圾桶整個搬走，過程全被民眾拍下並在網路瘋傳。知情人士透露，摩根大通在展開調查後，已於6月24日將她解僱。



《紐約郵報》報道，40歲的貝茲（Angie Báez）任職於摩根大通，擔任信用卡與數位商務部門的社群及產業合作執行總監，她曾任美食評論網站《The Infatuation》多元、公平與共融（DEI）主管，該公司後來被摩根大通收購。

摩根大通（JPMorgan Chase）位於美國紐約市的新總部大樓 。（Reuters）

抱着偷來的垃圾桶搭乘地鐵

網路流傳影片顯示，貝茲身穿紐約人隊球衣與橘色帽子，先將垃圾桶內的垃圾全部倒在人行道上，隨後抱起藍橙配色的限量版垃圾桶離開現場。另一段影片則拍到她帶着垃圾桶搭乘紐約地鐵。

知情人士表示，影片曝光後摩根大通立即展開內部調查。一名發言人向《紐約郵報》證實，「這名員工已不再任職於本公司。」據了解，貝茲當天是以私人身分參加封王遊行。

根據公開資料，貝茲曾共同創辦一家由酷兒族群（Queer）及黑人、原住民、有色人種（BIPOC）經營的人才經紀公司，並曾在不同企業擔任多元與共融相關職務。

依據紐約州法律，若竊取價值低於1000美元的財物，通常會以輕竊盜罪（petit larceny）論處，屬A級輕罪，初犯多半面臨罰款、社區服務或傳票等處分，亂丟垃圾則可能另外受罰。

紐約市環境清潔局（Department of Sanitation）表示：

把垃圾倒在街上並竊取公共財物，不僅違法，也不是紐約人應有的行為，更何況還是在鏡頭前犯案，實在相當愚蠢。

紐約市警局（NYPD）則表示，截至20日為止，警方尚未接獲相關報案，貝茲目前也尚未被提出刑事指控。

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