加州兩警開玩笑「持槍互瞄」走火誤傷同袍　涉事警遭開除｜有片

美國一宗發生在2025年的槍枝走火事件在日前掀起討論；兩名加州警員持槍互瞄過程中，其中一人不慎扣動扳機導致同袍中彈，相關畫面於2026年6月正式公開，當地警方也證實，誤傷同袍的警員阿拉托雷（Roy Alatorre）已被開除。



拔槍瞄準同事走火 天兵警慘遭開除

綜合《洛杉磯時報（LA Times）》等外媒報導，事件發生在去年9月的美國加州帕薩迪納市（Pasadena）；阿拉托雷將車輛開回停車場時遇到同事，眼見對方開玩笑持槍瞄向自己，阿拉托雷也隨即拔槍做出回應。

影片可見被誤傷的警員「開玩笑」持槍瞄向同事阿拉托雷（截取自YouTube@KTLA 5）

從影片中可以看到，阿拉托雷拔槍時不慎扣動扳機，人在車外的同事在一聲巨響過後摀住肩膀軟倒在地，阿拉托雷則趕忙下車察看同事的傷情。

阿拉托雷拔槍時走火，車外的同事即刻摀住肩膀軟倒。（截取自YouTube@KTLA 5）

帕薩迪納警察局長哈里斯（Gene Harris）說明，受傷警員經過治療後已無大礙，目前仍在警局任職，阿拉托雷則已經被開除，由於案件涉及刑事層面，目前已移交地方檢察官辦公室審查。

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