韓國Starbucks光州紀念日用「坦克日」宣傳　CEO被炒　李在明狠批

韓國星巴克公司（Starbucks）於5月18日使用「坦克日」（Tank Day）一詞，來為「坦克」（Tank）系列的咖啡杯進行宣傳活動引起廣泛批評，因這一天正是造成死傷慘重的光州民主起義的46周年紀念日。該公司19日宣布，已解僱公司行政總裁孫正賢（Son Jung-hyun）。



1980年5月18日，光州起義爆發，當時學生和平民起義反對軍事統治，軍用在十天內暴力鎮壓這場抗議。據官方數據記錄有165名平民喪生，65人被列為失蹤，另有376人後來因傷死亡，而民間認為真實死傷人數甚至更高。因而這一天成為了韓國最具政治敏感性的日子之一。

星巴克這場促銷活動，不僅在5月18日舉行，還使用「坦克日」這一口號，甚至搭配文案：「伴隨『噠！』的一聲放到桌上」。批評指出，相關表達讓人聯想到當年鎮壓起義時部署的軍用車輛，以及遭酷刑拷問致死的學生運動人士。

2026年1月29日，圖為印有Starbucks標誌的馬克杯。（Reuters）

活動數小時內，韓國星巴克緊急撤下並公開道歉，並補充說：「我們承認與網路上隨行杯促銷活動相關的用字，使用了極不恰當的方式。」

當日，韓國總統李在明出席光州悼念活動，並在社交媒體上譴責韓國星巴克這場宣傳活動，他表示對「卑劣者」（bottom-feeding）的行為感到「憤怒」。