世界盃｜伊朗隊部分職球員赴美遭扣留25分鐘　伊方批：刻意騷擾

伊朗足協6月24日發聲明指訴，伊朗隊職球員前往美國西雅圖出戰世界盃最後一場分組賽時，遭美國官員無預警扣留一名球員和一名助教。聲明批評此舉，刻意給伊朗球員「製造麻煩」，騷擾團隊成員，導致參賽行程嚴重延誤。



伊足協周三的聲明指，伊朗國家隊第三次赴美期間，前鋒泰尼米（Mehdi Taremi）及球隊助教Saeed Alhoei，遭美國官員扣留盤查，導致車隊前往西雅圖參加與埃及的比賽的行程被推遲。

不過，伊朗足協並未公開具體扣留原因，也未披露兩人是否遭質詢，二人滯留25分鐘後順利歸隊，隨代表團繼續前往比賽場地。

本屆世界盃伊朗隊三場小組賽均安排在美國進行，球隊受美方限制無法在美設立大本營，只能駐紮墨西哥蒂華納（Tijuana）。前兩場比賽，伊朗隊都必須在比賽前一天才被允許入境美國，且在比賽結束後幾個小時內，就必須返回墨西哥。

伊朗泰尼米上半場一度憑精彩組織罰球入波，但被判越位在先食詐糊。（路透社）

此前，美國國土安全部曾宣布放寬伊朗隊的旅行限制，可在周三、即最後一場分組賽前兩天前往美國備戰。

對此，美方官員稱相關管控基於安全考量，惟未有提出伊朗運動員在美停留存在安全威脅的證據。