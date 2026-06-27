世界盃｜巴拿馬雙將跌宕人生：後衛由摔跤冠軍轉行　中場險些坐牢

世界盃如火如荼上演中，在香港時間6月28日凌晨5時，巴拿馬將對陣英格蘭，值得注意的是，巴拿馬兩名國腳擁有跌宕離奇的職涯故事，後衛艾歷戴維斯（Eric Davis）是由摔跤冠軍轉型、憑藉舞蹈又在TikTok走紅的球星；中場艾拔圖昆迪路（Alberto Quintero）曾持過期簽證踢球，時刻擔心遭警方逮捕。



35歲的艾歷戴維斯出身貧困，儘管曾拿下巴拿馬全國摔跤冠軍，卻癡迷足球。他身經兩屆世界盃，曾在2018俄羅斯世界盃對戰英格蘭，不過以1：6大敗。

艾歷戴維斯多才多藝，他還與隊友自創特色舞蹈，相關TikTok影片播放量破百萬，在網絡走紅。如今身為球隊老將的他，誓言將全力對抗阿仙奴翼鋒布卡約沙卡（Bukayo Saka），爭取打出好成績。

巴拿馬在外圍賽發揮穩定，最終以小組榜首挺進決賽周。（Getty Images）

另外，巴拿馬38歲老將艾拔圖昆迪路經歷更為傳奇。他早年赴西班牙試訓後，持過期旅遊簽證執教踢球，長期違法參賽，坦言懼怕上場時遭警方抓捕。最終靠球會主席出資2萬英鎊（約21萬港元）解決問題，才順利拿到西班牙居留資格、立足歐洲足壇。

世界盃：巴拿馬中場艾拔圖昆迪路（Alberto Quintero）與家人（球員IG）

艾拔圖昆迪路曾因腳部骨折錯過俄羅斯世界盃，他坦言非常喜歡英超多支球隊，所以非常期待即將於英格蘭隊交鋒。

中場：艾拔圖昆迪路（Alberto Quintero/秘魯體育大學）

這兩名巴拿馬球員，歷經磨難卻堅守足球夢，也成為本屆世盃頗具故事性的球員。