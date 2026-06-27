世界盃｜球迷批美國小費「又亂又貴」　連買飲料都要多加5美元

2026美加墨世界盃期間，各國赴美觀賽的球迷紛紛抱怨美國的小費文化「雜亂且昂貴」，聲稱難適應此文化衝擊。同時，當地餐飲店主也訴說經營壓力，不滿遊客高額消費卻不願支付小費，雙方皆因消費文化倍感煎熬。



美國服務員底薪普遍偏低，亞特蘭大等地服務員時薪僅2.13美元（約17港元），行業默認顧客需支付約20%小費補足收入，業者直言缺少小費員工難以維持生計。但不少海外球迷被這套規則「大潑冷水」。

來自澳洲一名球迷抱怨：「買一杯飲料，還要額外付5美元（約40港元）。這簡直難以理解。」另一位英格蘭球迷表示雖認同正餐服務應給予小費，但無法理解單純購水也要付小費，稱「他們甚麼也沒做就想索要小費」的做法「很奇怪」。

有人在網絡上表示，赴美觀戰世界盃的球迷不習慣在美國支付小費，當地餐飲界作出「反擊」，直接在賬單上加收小費。（網絡圖片）

各國球迷不約而同叫苦當地餐價已經偏高，疊加13%至20%的小費，再加上高昂球票，整體開支不堪重負，嘆息即便努力入鄉隨俗，層層疊加的費用依舊帶來強烈的文化衝擊。

與此同時，美國店家同樣滿是無奈，大批歐洲遊客習慣服務費內含在價格中，常有消費數百美元餐飲卻一分小費不給的情況。紐約不少酒吧無奈更改收費機制，要求預先支付包含服務費的費用，只為保障員工收入。

世界盃球迷在酒吧觀看賽事。（網絡圖片）

薪資架構與收費模式的地域差異，正在令本屆世界盃上演一場充滿怨氣的小費矛盾。