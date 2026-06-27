世界盃｜特朗普缺席揭幕與賽事　美國白宮：懸念留最後肯定有驚喜

美國時隔32年再次主辦世界盃，賽事已進入淘汰賽階段，但總統特朗普（Donald Trump）至今未曾現身任何一場比賽，引發外界關注。儘管他曾在賽前高調參與抽籤儀式，並與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）關係密切，但白宮方面暗示，特朗普或有意將懸念留至決賽。



美國作為本屆世界盃的聯合主辦國，國家隊在小組賽3場比賽中取得2勝，成功晉級淘汰賽。特朗普月初曾公開稱讚賽事門票銷售情況，形容為「史上最成功的一屆世界盃」，令外界預期他會頻繁亮相。

曾高調參與抽籤

特朗普去年12月出席於華盛頓舉行的世界盃抽籤儀式，並在會上獲國際足協頒發首屆和平獎。他與國際足協主席恩芬天奴關係密切，後者曾多次到訪白宮及特朗普位於佛羅里達州的私人莊園。

缺席世界盃揭幕戰 優先出席UFC活動

本月12日，美國隊在洛杉磯迎戰巴拉圭的首場小組賽，特朗普並未出席，由國務卿魯比奧代表前往。同日前後，特朗普正籌備前往法國參加七國集團峰會，同時還在與伊朗進行和平談判，最終18日公布達成美伊和平協議。不過，他在揭幕戰前後，更優先安排兩日後在白宮草坪舉行的終極格鬥冠軍賽（UFC）活動，以此慶祝其80歲生日及美國獨立250周年。

圖為2026年6月15日，特朗普在白宮南草坪觀看「UFC自由250」賽事後離場，準備前往法國出席G7峰會。 (Reuters)

繼續MISS後續賽事

隨後美國隊在西雅圖及洛杉磯的兩場小組賽，特朗普同樣未有現身。白宮則安排第二夫人烏莎（Usha Vance）出席美國對土耳其的比賽。多名內閣成員，包括國土安全部長、衛生部長及交通部長，曾代表政府到場觀賽。

分析：風格與前朝不同

曾擔任前總統奧巴馬傳媒總監的政治策略師德赫蘇斯（Federico de Jesus）分析，特朗普的風格與奧巴馬截然不同。他表示，奧巴馬肯定會出席開幕式並以彬彬有禮的東道主身份待客，而特朗普則更傾向於只出席頂級賽事，例如超級碗或世界盃決賽。

德赫蘇斯又指，特朗普月初在紐約出席NBA總決賽時，成為首名到場觀賽的美國總統，但遭到現場噓聲，面對世界盃更為國際化的觀眾群，白宮或對總統可能受到的接待態度保持審慎。

特朗普喜歡給大家懸念？

恩芬天奴證實已邀請特朗普出席7月19日在新澤西州舉行的決賽並頒發獎盃，特朗普亦已確認收到邀請。

白宮世界盃專責小組負責人朱利安尼（Andrew Giuliani）表示：「關於我的老闆，也就是第47任總統，我要告訴你一件事。我認識他……哎呀差不多30年了，他喜歡製造懸念，喜歡讓觀眾提心吊膽。所以，我只想告訴大家，敬請收看，肯定會有一些驚喜。」