世界盃｜英格蘭場外助攻？剛果「守護神」簽證受阻　無緣美國賽事

剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo，民主剛果）國家隊的「守護神」、有「舉手哥」之稱的著名球迷Michel Nkuka Mboladinga，因在非洲國家盃上致敬前總理盧蒙巴（Patrice Lumumba）而廣為人知。在民主剛果相隔52年再戰世界盃之際，受限於美國簽證遭拒，「舉手哥」目前僅能在墨西哥的賽事中為國家隊打氣。



民主剛果在世界盃K組首圈分組賽表現出色，6月18日以1比1逼和葡萄牙，隨後在24日以0比1不敵哥倫比亞，並在28日以3比1反勝烏茲別克，成功躋身32強。接下來，民主剛果7月1日將對陣英格蘭，爭奪16強席位。

由於民主剛果爆發伊波拉疫情，來自民主剛果的「舉手哥」因伊波拉防疫隔離措施須前往「第三國」接受隔離，並因此錯過民主剛果對陣葡萄牙、相隔52年再戰世界盃的首場賽事。

「舉手哥」最終在24日現身墨西哥瓜達拉哈拉球場。他標誌性的紅色西裝外套與藍色西褲，在90分鐘比賽時全程站立並向球場前方高舉右手，相關片段在社交媒體上廣為流傳，引發熱議。

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瓜達拉哈拉球場對民主剛果意義非凡。事關民主剛果6月中旬正是在這個球場出戰對陣牙買加的附加賽並以1比0取勝，「舉手哥」卻因簽證問題未能親身到場。

為順利觀賽，「舉手哥」繞道輾轉肯亞與埃塞俄比亞嘗試辦理簽證。在完成隔離及補辦手續後，他終於在22日成功入境墨西哥，23日在瓜達拉哈拉球場正式亮相。即使球隊最終不敵哥倫比亞，這個盧蒙巴「活雕像」的現身，對他本人和其他球迷而言，都是見證民主剛果重返世界盃的重要時刻。

民主剛果6月28日在亞特蘭大球場對戰烏茲別克時，「舉手哥」又因美國簽證被拒無法到場，不過看台上竟然出現翻版「舉手哥」。結果原來是，現場球迷不忍民主剛果痛失精神象徵，自發穿上筆挺西裝，在看台上模仿他高舉右手、一動不動的經典姿勢，代他為國家隊進行「精神加持」。

英格蘭與民主剛果即將在7月1日上演世界盃32強淘汰賽，有傳媒打趣道，華府拒發簽證簡直是幫英格蘭「破了民主剛果的法陣」。也有輿論戲稱，民主剛果隊失去「精神寄託」，而英格蘭隊則獲得「額外的賽前優勢」。