世界盃｜夏蘭特法國戰做觀眾　荷里活「替身」出沒看台

世界盃I組6月26日舉行最後一輪分組賽，提早攜手出線的法國與挪威進行「例行公事」，最終法國憑奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）連中三元，以4比1擊敗以副選出戰的挪威。其中挪威主力射手夏蘭特（Erling Haaland）並沒有上陣，而是「現身」看台做觀眾。



挪威在賽前已篤定出線，主帥蘇巴根（Stale Solbakken）有本錢收起夏蘭特及隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）等主力，因此他們在今仗於後備席「坐足全場」。

而在波士頓球場的看台上，就出現多個夏蘭特「分身」，包括荷里活男星查寧泰坦（Channing Tatum）。他穿上挪威球衣，並戴上金色假髮，與其他同樣打扮的「夏蘭特」載歌載舞。

世界盃：挪威前鋒夏蘭特在對法國的分組賽做觀眾，看台上則有多名「分身」，包括早前在廣告與夏蘭特合作的荷里活男星查寧泰坦（Channing Tatum，中）。（Getty Images）

事實上，夏蘭特和查寧泰坦在世界盃前早已碰頭，兩人在Nike的廣告合作，當時他們在片段內一同熱身，並擺出招牌入球慶祝動作。夏蘭特其後在社交平台上載合照，並附以「替身」為標題。

夏蘭特曾與「替身」查寧泰坦（左）合作拍Nike世界盃廣告。（IG/@erling）

夏蘭特在今屆世界盃暫時攻入4球，與法國的奧士文尼迪比利、麥巴比（Kylian Mbappé）及雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）並列射手榜第二位，落後取得5個入球的阿根廷球星美斯（Lionel Messi）。

世界盃：法國與挪威攜手晉身32強，兩大射手麥巴比及夏蘭特在角逐金靴獎同樣叮噹馬頭。`（Reuters）

挪威雖然今仗大敗，但仍以I組第二名晉身32強，將面對非洲勁旅科特迪瓦（Côte d'Ivoire，舊稱象牙海岸）的挑戰，勝方之後在16強需要硬撼巴西或日本。