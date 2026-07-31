日本首款時速300公里新幹線將退役！一文盤點持續提速的歷代車型

日本首款在商業營運中達成時速300公里的新幹線列車，現已確定將全數退役。本文將帶您一同回顧過去不斷追求提速、共同寫下東海道、山陽、九州新幹線輝煌歷史的歷代經典列車。



與人氣角色聯名的主題列車大受歡迎

500系（1997～2027年，時速300公里）

由於車體老化，官方已宣布500系將於2027年1月正式退役。該車型於1997年投入服務，並在山陽新幹線（新大阪至博多）的商業營運中，達成了當時世界最快的時速300公里紀錄。其最大特色在於外觀神似飛機、帶有流線圓弧的車體，以及銳利的流線型車頭。

自從退出「希望號（のぞみ）」的定期班次後，500系主要改以「回聲號（こだま）」的身分在山陽新幹線路段奔馳。期間與人氣動畫《新世紀福音戰士》及經典角色「Hello Kitty」聯名推出的期間限定主題列車，更吸引了無數鐵道迷與遊客朝聖。

東海道、山陽、九州新幹線歷代車型一覽

其他曾活躍或正活躍於東海道、山陽、九州新幹線的歷代車型如下（時速為各車型問世初期之數據）。

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0系（1964～2008年，時速210公里）

這是1964年東京奧運開幕前夕通車的東海道新幹線初代車型。營運初期，「光號（ひかり）」往返於東京與新大阪之間需耗時4小時。它被譽為「夢幻超特急」，作為象徵日本高度經濟成長的交通工具，深深融入了日本國民的日常生活。

100系（1985～2012年，時速220公里）

於日本國鐵時代末期投入服務，作為0系新幹線的後繼車型，最高時速提升了10公里。該車型最大的特色是首度引進了雙層車廂。

300系（1992～2012年，時速270公里）

透過採用鋁合金材質大幅減輕車體重量，使東京至新大阪之間的行車時間縮短了約30分鐘，僅需2小時30分即可抵達。

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700系（1999年～，時速285公里）

承襲了300系與500系的技術開發而成。為了降低列車進入隧道時的空氣阻力，其車頭設計成相當獨特的形狀，因此被親切地稱為「鴨嘴獸（カモノハシ）」。

800系（2004年～，時速260公里）

於2004年九州新幹線部分路段通車時投入營運。目前主要以「燕子號（つばめ）」的身分，奔馳於博多至鹿兒島中央之間。

N700系／N700系A（2007年～，時速300公里）

N700系S（2020年～，時速300公里）

為700系的後繼車型。使東海道新幹線往返東京與新大阪之間的行車時間縮短了5分鐘，僅需2小時25分即可抵達。

N700系S 8000番台（2022年～，時速260公里）

目前作為西九州新幹線「海鷗號（かもめ）」奔馳於武雄溫泉至長崎之間。透過與在來線特急「接力海鷗號（リレーかもめ）」的便捷接駁，讓博多與長崎之間最快僅需1小時20分即可連結。

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