倫敦市中心突現Banksy新雕像　IG發布幕後影片　市議會：無意移除

知名藝術家Banksy（班克西）再有新作品面世，該座「男子被旗幟蒙臉」的新雕像，4月29日突然亮相於倫敦市中心Waterloo Place街頭，帶來驚喜，市議會表示歡迎這座新雕像，無意移除。



這座雕像描繪一名身穿西裝的男子，迎面飄揚的旗幟遮住他的臉部，一隻腳踏出底座外，彷彿即將墜落，雕像下方有Banksy的簽名。

路透社指，大眾於4月29日發現這座雕像，坐立於倫敦一處王室建築、紳士俱樂部林立的區域，它與附近其他雕像的互相呼應，包括騎馬的國王愛德華七世（King Edward VII）、護士南丁格爾（Florence Nightingale）和政治家赫伯特（Sidney Herbert）的雕像。

Banksy最新在社交網站Instagram發布短片，證實這個雕像是其作品，影片並展示出「幕後花絮」，顯示工作人員29日凌晨搬運雕像及安裝的畫面。

西敏市議會（Westminster City Council）表示無意移走雕像，「我們歡迎Banksy在西敏創作的最新雕像，它豐富了這座城市充滿活力的公共藝術景觀」。