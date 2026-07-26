螞蟻雪葩｜韓國米芝蓮餐廳放螞蟻入甜品犯法　老闆遭求處1年監禁

韓國首爾一間米芝蓮二星餐廳近日因供應以螞蟻作為裝飾的甜品而被起訴。根據韓國食品安全法，螞蟻是人類禁止使用的食材。據韓媒報道，首爾檢方近日宣布對餐廳的老闆求處一年監禁。



據《韓國先驅報》（Korea Herald）報道，該餐廳老闆的身份並未公開，他被控違反《食品衛生法》。檢方還要求對該餐廳的營運公司處以2,000萬韓圜（約10.7萬港元）的罰款。

韓國媒體就首爾餐廳放入螞蟻作為食材的報道：

該老闆及其公司被控從美國和泰國進口乾螞蟻製品，並將其用作餐廳甜品的裝飾，違法時間從2021年開始，長達4年。

根據韓國的食品安全法規，螞蟻不在10種獲準供人類食用的昆蟲之列，因此不能用作食品配料。

檢方稱，該餐廳供應了超過12,200份以螞蟻為裝飾的雪葩，獲利約1.2億韓圜（約64.4萬港元）。根據官方估計，該餐廳共使用約4.9萬隻螞蟻。

雖然餐廳老闆承認指控，但他對檢方的估計提出異議，聲稱只有大約60%的顧客有品嚐螞蟻，而檢方則假設每位顧客都品嚐了螞蟻。

老闆也辯稱，螞蟻僅出現在餐廳15道菜菜單的一小部分，並指出丹麥、英國和澳洲等國的餐廳也有使用螞蟻作為食材。

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報道指，法院將於今年9月2日宣判。