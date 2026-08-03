美大學首設「網紅專業」自營賬號漲粉才能畢業　逾半Z世代想入行

隨着網路創作者經濟蓬勃發展，「網紅」也成為很多年輕人的理想職業，甚至有超過一半的Z世代年輕人考慮當網紅。為此，有美國大學推出專門的學士學位，教學生如何創造具有更強影響力的內容並完成變現。



這就是美國亞利桑那州立大學（ASU）新聞與大眾傳播學院從今年起推出的內容創作文學學士（Content Creation, BA）項目。學校官網介紹，項目旨在培養學生成為能在快速發展的創作者經濟（creator economy）中脱穎而出的網紅和故事講述者。

課程重點包括傳播學、內容策劃、視頻和播客製作、全球視野以及個人品牌建設等。除了學習理論知識，學生也可以使用學校在洛杉磯的專業內容工作室，並參加各類實習交流項目，獲得實戰經驗。

美國亞利桑那州立大學從今年起推出的內容創作文學學士（Content Creation, BA）項目。（截取自ASU官方YouTube）

當地媒體Arizona's Family報道，學生的畢業作品是在社交媒體平台創建自己的賬號，制定增長策略、發布內容並增加粉絲數量。

學校稱，除了當網紅，畢業生也可以從事市場營銷、公共關係等領域的工作，前途光明。

此前，也有私立大學開設了內容創作專業，但ASU是首個推出這類項目的大型研究型大學。紐約州雪城大學（Syracuse University）也將在今年推出創作者經濟輔修項目，為希望從事內容創作、數碼創業或相關領域其他工作的學生，做好充足準備。

也有私立大學開設了內容創作專業，但ASU是首個推出這類項目的大型研究型大學。（Unsplash@Libby Penner）

創作者經濟規模或達5000億美元 過半年輕人想分杯羹

美國有線電視新聞網（CNN）報道指出，人工智能的衝擊，以及學生貸款縮減等，都讓年輕人對傳統白領工作失去信心，而蓬勃發展的創作者經濟和一些一夜成名的故事，讓網紅成為許多年輕人的夢想職業。

高盛研究部在2023年就預計，「網紅經濟」的規模可能在2027年達到近5000億美元。不過報告也指出，在全球500萬創作者中，只有約4%的年收入能超過10萬美元。

「網紅經濟」的規模可能在2027年達到近5000億美元。（Unsplash@Samsung Memory）

《財富》雜誌指出，一份2023年的調查顯示，超過一半的Z世代（1997年至2012年間出生）年輕人想要成為網紅，並認為這是一份值得尊重的工作。另一份2025年的調查也顯示，超過一半的阿爾法世代（2013年至2025年出生）年輕人想要以網紅或Tiktok創作者為職業。

不過，從2018年就開始教授「網紅戰略」課程的南加州大學副教授納赫爾告訴CNN，網紅市場已經嚴重飽和，沒有天生優勢的普通人會面臨艱苦奮鬥，

網紅行業的成功率大概和演藝行業差不多。

他認為，想要成為內容創作者的人，需要找到自己的細分賽道，可以兼修文學等人文專業，並保留一份穩定的日常工作作為保障。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】