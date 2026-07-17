職場過度依賴AI釀社交退化　Z世代孤獨感是X世代8倍:沒人能傾心事

AI技術大幅提升了工作效率、讓上班族可以從瑣事中解放出來，然而，這項技術也正悄悄成為職場人際關係的隱形殺手。有研究發現，由於AI能快速回應，並且語氣溫和等特點，導致許多人遇到難題時，開始傾向尋求AI協助。



這種對科技的過度依賴，在全球職場掀起了一場無聲的「孤獨危機」，其中又以剛踏入職場的Z世代新鮮人受創最深。

AI成完美同事，卻悄悄抹去職場社交

人資軟體巨頭Workday近期發布《人類連結職場指數》（The Human Connection Workplace Index）報告，資料顯示高達86%的員工認為AI讓自己更有生產力，64%的人表示這提升了他們未來在職涯中成功的信心，另有62%的人感覺自從使用AI後，工作倦怠與壓力有所減輕。

然而AI提升工作效率、減輕工作倦怠的同時，也順手抹去了人與人之間最關鍵的溝通與連結。以往員工陷入難題時，往往需要與同事大量溝通，甚至是爭論才能得到解答，但這個過程如今漸漸被AI取代。

調查指出，高達76%的員工曾利用AI獲取建議，52%曾與AI進行腦力激盪。在AI時代這或許不是特別令人驚訝的數字，但值得注意的是，高達44%的人坦言，他們選擇AI是因為它速度快，且「絕對不會挑戰或質疑自己的想法」。

AI的討好性格讓它成為最不會帶來社交壓力的夥伴，取代了許多人職場上與同事間的互動。目前已有高達三分之一的員工，每週與同事進行非公務私人對話的次數屈指可數，職場關係正趨於表面化。

相關文章：職場溝通｜別以「你好嗎」打開話題！即學4招讓對方樂意延續對話

+ 12

職場孤獨蔓延，Z世代新鮮人工作好寂寞

用AI問答取代同事間互動的現象，正逐漸成為企業營運的成本。當工作上討論、協商的對象，總是不會反對自己想法的AI，人們的社交能力與情商都開始下滑。高達30%的員工在職場導入AI後，自覺出現了負面轉變，包括對辦公室閒聊失去耐心、更難解讀同事的社交暗示與非言語情緒，甚至對於突如其來的電話或當面拜訪感到焦慮不安。

但同時人們也對職場的人際疏離感到孤獨。全球有14%的員工表示，在過去一年中曾因為受夠了職場的孤獨感或遭逢社交孤立，不得不請假來調適身心。

而Z世代又是AI影響下，職場中最寂寞的一群人。這些年輕人高達81%每天使用AI，遠高於其他世代的工作者，AI如影隨形的生活也讓他們開口向同事請教的誘因降到最低。

再加上，許多Z世代剛踏入職場時，就碰上了遠端辦公。他們缺乏職場面對面互動的經歷，像是向坐在身旁的前輩學習、在茶水間偶然聽到資深同事如何談成一筆大生意，或是會議結束後留下來聊點輕鬆的八卦。缺乏這些實體互動的累積，讓他們難以建立同儕互信。

這樣的情況也反應在調查數據上。Z世代感到完全與同事斷聯的機率是X世代的12倍，表示不信任同事的機率更是高達16倍；有32%的Z世代坦言在公司根本沒有可以聊心事、談論私生活的信任夥伴。

這種疏離感使得他們有高達20%的人曾因寂寞而請假，且他們感覺自AI引入後變得更孤獨的機率，足足是X世代的8倍之多。

Z世代的現況，正是對全球職場未來十年的預警。Z世代到2030年時將占據3分之1勞動力市場，他們面臨的困境也必須得到企業正視。

《財星》指出，企業不能僅將這群年輕人貼上「懶惰」或「抗拒社交」的標籤，而是需要透過制度的調整，例如提供跨部門的腦力激盪、面對面的討論與回饋，才能把社交技巧與人類的溫度重新帶回辦公室，才能在享受AI帶來的效率提升之餘，維持職場上的人際關係連結。

相關文章：生成式AI席捲職場！這「15種技能」越見重要 及早掌握保持競爭力

+ 18

延伸閱讀：

Z世代意思是什麼？嬰兒潮、X、Y、Z、α世代差在哪？一張圖理解「五代差異」

ChatGPT指令大全！80組提示詞一次整理，手工紙雕風、大地色塊插畫風、LINE貼圖全搞定

宏碁賣行李箱被當「電腦贈品」！3年後淨利衝1770萬元，離PC最遠的生意反成獨立公司

【本文獲「數位時代」授權轉載。】