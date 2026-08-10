印度女11年沒剪髮　髮長2.71米榮獲健力士世界紀錄全球最長｜有片

妳可以想像一個人的頭髮髮長比籃球員姚明的高度還要長嗎？來自印度的達裡亞爾 (Renu Dhariyal) 擁有一頭秀麗長髮，走起路來長髮飄逸，她近日獲得健力士世界紀錄（Guinness World Records）認證為全球頭髮最長的在世女子（longest hair on a living person（female）。達裡亞爾表示自己2015年後就沒有剪髮，她的頭髮長2.71米。



印度女子達裡亞爾的秀髮長2.71米：

達裡亞爾那令人驚豔的烏黑秀髮長271.5cm，令人難以置信。這比健力士世界紀錄最高男子瓦德羅（Robert Wadlow，身高272cm）略短一些。

今年4月，達裡亞爾在印度獲得認證，打破了由烏克蘭女子Aliia Nasyrova保持的257.33cm的在世女子最長秀髮紀錄。

達裡亞爾樂於分享擁有修長秀髮的秘訣。她是一位網絡內容創作者和YouTuber，她樂於與其他女性分享自己的美容心得。

達裡亞爾解釋了自己頭髮為何如此之長：「我從2015年就開始留長髮。在印度文化中，長髮被視為極緻美麗和傳統的象徵，這正是我留長髮的靈感來源。」

她指出：「自2015年以來，我就未剪過頭髮。」

在一系列她分享的美麗照片中，可以看見達裡亞爾坐在地板上，長髮披散在身後，垂落在床邊，環繞著她。

達裡亞爾的頭髮濃密亮澤，而且很長。 達裡亞爾會在有需要時將頭髮紮成精緻的辮子，以免拖在地上。

可想而知，打理這麼長的頭髮絕非易事。

達裡亞爾說：「打理長髮需要極大的耐心。我每天要花好幾個小時洗頭和梳理頭髮。」

達裡亞爾坦承：「我的秘訣完全是純天然的。我遠離化學產品，並在我的YouTube平台上分享我自製的無化學成分洗髮水和護髮素的秘方。」