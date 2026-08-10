特朗普都要跪低？　個人及白宮社交帳戶貼文刪Taylor Swift歌曲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與流行天后Taylor Swift素來不和，曾發文指憎恨對方。弔詭的是，雖然嘴巴說討厭Taylor Swift，特朗普卻在其社交平台貼文用她的歌曲作為背景音樂。據英媒報道，特朗普和白宮的社交平台已將部份使用Taylor Swift歌曲的貼文轉為靜音，引發外界高度關注。



《衛報》8月9日報道，在3日發布的一段影片中，特朗普和夫人梅拉尼婭（Melania Trump）正在露台觀看煙花，這段影片是8月在TikTok上發布，配樂是Taylor Swift的歌曲《August》。

特朗普團隊移除貼文中使用的Taylor Swift歌曲：

特朗普曾在貼文中表示：「我相信@Taylor Swift 會非常興奮我們用了她的歌！#taylorswift #maga #august。」

特朗普的團隊其後又發布另一則貼文，嘲諷Taylor Swift2012年的專輯《Red》。貼文暗示要惡搞歌名的意圖：「你知道Taylor Swift製作了一整張專輯代表共和黨的主要顏色（紅色）嗎？」

報道指，這兩段影片現在都已靜音。

報道又提到，與特朗普相關的社交平台帳戶也曾在其他競選影片中使用過Taylor Swift的音樂，但部份影片也已調到靜音。

正如《August》影片的配文所示，特朗普的社交平台帳戶一直在利用流行歌手的歌曲來煽動情緒。他們曾使用過包括Ariana Grande、Katy Perry和Olivia Rodrigo在內多位藝人的樂曲，而這些歌手都曾公開反對特朗普團隊使用他們的音樂。

白宮曾在移民及海關執法局 (ICE) 特工給人們戴上手銬並拘留的影片中使用Ariana Grande的樂曲，她其後厲聲譴責：「請不要將我的音樂用於這種野蠻、不人道、令人髮指的荒謬行為。」

對於特朗普的貼文「遭靜音」，Taylor Swift尚未發表任何評論。

特朗普過往曾攻擊過Taylor Swift，後者在2024年總統大選中支持當時的民主黨副總統賀錦麗 (Kamala Harris，又譯哈里斯)。 特朗普當時發文表示：「我恨Taylor Swift！」

2025年特朗普曾發文指：「有沒有人注意到，自從我說我討厭Taylor Swift之後，她就不再火熱了？」

根據Pollstar統計，Taylor Swift的「Eras」巡迴演唱會是史上票房最高的巡迴演唱會，全球票房收入約22億美元（約173億港元）。Taylor Swift據報擁有她所有專輯的原始錄音和版權，她在2025年5月斥資購回其頭六張音樂專輯的版權。