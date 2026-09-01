洛杉磯黑熊將大屋泳池當會所嬉戲　屋主：歡迎佢哋隨時來玩｜有片

美國洛杉磯一對情侶家的泳池，近來成為當地黑熊的「私家會所」。哥頓（Brian Gordon）與伴侶馬天尼斯（Ricardo Martinez）居住的大屋位處南加州的蒙羅維亞（Monrovia），鄰近洛杉磯國家森林，附近住了1600隻熊。據英媒報道，黑熊們每週都會上門好幾次，有時來泳池浸水，有時來午睡，甚至有熊媽媽帶小熊來玩。豁達的哥頓表示：「只要我們不傷害它們，也不傷害到我們自己，它們就可以來這裏蹭樹、打盹，如果天氣熱的話還可以跳進水裏。」



兩位屋主為「來訪」的黑熊們開了一個IG帳戶：

英國廣播公司（BBC）8月30日報道，黑熊特別喜歡在哥頓和馬天尼斯位於洛杉磯住所的泳池裏閒逛。隨着南加州地區熊出沒事件的增多，這對情侶分享了這些毛茸茸「訪客」的影片，並講述了他們如何與這些黑熊和平共存。

當哥頓第一次得知，黑熊經常在他即將購買的洛杉磯房子的泳池裏游泳時，他非常害怕。

哥頓憶述：「我以前從未親眼見過熊。我曾認為，我們只要建一堵帶刺鐵絲網的高牆就行了。」

四年後，哥頓最開心的事莫過於看到一群熊在他的泳池裏嬉戲，在他的花園裏奔跑。這些「毛孩」每週都會來好幾次。

報道指，哥頓和他的伴侶馬天尼斯一直致力與野熊和平共處，共享他們的泳池和花園。

這對情侶搬進來後，幾乎立刻就開始看到野熊的身影。起初，他們試圖用叫喊、氣喇叭，甚至偶爾用裝有軟橡膠子彈的彩彈槍來驅趕熊。

馬天尼斯表示：「但這種感覺太糟糕了，我們覺得這樣做不對。我們覺得，只要它們不闖入屋裏翻垃圾，來我們家就沒問題。」

他們尋求一種既能保證自身安全又能確保野熊安全的辦法，雖然彼此肉身距離很近。 哥頓指：「我們後來選擇不那麼激進的方式，說實話，這種方式對我們來說更有效。」

馬天尼斯認為，黑熊被「誤解」了：「它們不會吃人的。」黑熊襲擊事件極為罕見，加州歷史上僅有一宗致命攻擊紀錄。

這對情侶表示，他們總是與熊保持「安全距離」，並在熊出沒時待在室內。不過，有時也會發生一些意料之外的遭遇。

哥頓表示：「我們試過遇到熊闖入燒烤聚會，但如果它們看見你，通常就會走開。」

哥頓與馬天尼斯透過他們專門為熊開設的Instagram帳號@poolbearlife，希望提高外界對如何安全與熊相處，以及如何避免與熊發生不愉快遭遇的認知。

他們強調，他們與黑熊的關係未必具有普遍性：「這對我們來說行得通，在我們居住的地方也行得通。」

馬天尼斯指：「關鍵在於找到與野生動物的平衡，我們如何一起過得好？我們住在這裏，熊也住在這裏。我們不希望它們離開。」