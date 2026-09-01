美國西部數千野熊湧入城鎮「搵食」　專家憂慮人熊衝突或惡化

上個廁所竟撞見兩隻小熊站在家裏走廊！美國西部地區成千上萬隻因氣候異常而飢腸轆轆的黑熊與灰熊，正以創紀錄的數量大規模湧入城市。不僅闖入民宅、爬上集市大樹、流連學校周邊，甚至引發多宗血腥襲擊事件。



極端乾旱摧毀90%食物來源！熊群被逼出深山

這場人熊衝突加劇的原因，來自於美西地區剛經歷了有記憶以來最乾旱的冬季。乾旱嚴重摧毀了佔熊類飲食高達90%的植物、草類、野果與堅果。

美西地區成千上萬隻因氣候異常而飢腸轆轆的熊，正以創紀錄的數量大規模湧入城市。（Reuters）

擁有敏銳嗅覺的熊群在野外找不到食物，被迫循着人類食物與垃圾的氣味下山進城。專家憂心，隨着極端氣候讓西部乾旱化持續，加上冬季暖化，熊類可能會徹底習慣吃人類食物，甚至因野外食物匱乏與氣溫過高而「放棄冬眠」。

人熊衝突升溫：科羅拉多目擊破7000宗、多州開槍射殺

熊群湧入城鎮也讓多個州的「熊死亡數」與「人熊衝突」同步飆升。科羅拉多州光是2026年的目擊報告就已突破7,000宗，刷新歷史紀錄，並發生至少6宗熊襲人事件。約有1.5%至2%的目擊事件最終因安全威脅而不得不將熊安樂死。

美國西部熊患氾濫▼▼▼

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新墨西哥州今年已有187隻熊遭官員獵殺，創2011年以來最高。日前甚至發生25年來首宗「熊咬死人」的致命襲擊。

而猶他州今年已安樂死39隻熊，刷新單年最高紀錄。蒙大拿州灰熊頻繁闖入數十年未見的區域，今年已有24隻灰熊死於車禍、襲擊牲畜或攻擊人類。5月更有一名男子在冰河國家公園不幸遭灰熊攻擊身亡。

棲地重疊加劇危機！專家預警：9、10月將是世界末日

除了氣候乾旱，人類開發也是這場危機的推手。過去50年來美西人口大增，建築計劃不斷推入山區鎮郊，直接侵佔了熊類的傳統覓食區。而黑熊族群近年回升，光是科羅拉多州就有1.7萬至2萬隻黑熊，棲地重疊讓衝突防不勝防。

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保育團體指出，人類隨意丟棄垃圾或擺放寵物飼料，常讓動物付出生命代價。官方呼籲居民務必使用防熊垃圾桶、切勿將鳥食或寵物糧置於戶外。

隨着秋季臨近，熊類進入冬眠前的「暴食期」（Hyperphagia）以積聚脂肪，專家警告真正的考驗才剛開始。內華達州熊類專家賴希（Heather Reich）憂心表示：「我們簡直無法想像9月和10月會變成甚麼樣子，對我們來說，那簡直就是世界末日。」

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