馬克龍將率團訪問敘利亞 成巴沙爾倒台後首訪當地西方領袖
撰文：羅保熙
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敘利亞總統府媒體辦公室7月5日表示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將到訪當地，這將是敍利亞經歷前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）倒台後，首次迎接到訪的西方國家領袖。
敘利亞總統府媒體辦公室周日的聲明指，馬克龍到訪敘利亞將討論加強法國與敘利亞的雙邊關係，以及共同關心的問題。但聲明未有透露訪問期間的具體詳情，亦未有說明確實到訪日期。法國愛麗舍宮則暫時未有回應。
敘利亞官方媒體報道，馬克龍將會率領由投資者及企業代表組成的代表團到訪當地。
2024年12月，敘利亞反抗軍攻佔首都大馬士革，成功推翻長達24年的巴沙爾政權。巴沙爾及其親人之後飛抵莫斯科，並且獲得俄羅斯的庇護。
去年5月，敘利亞過渡政府總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）曾到訪法國巴黎與馬克龍舉行會談，馬克龍當時承諾會推動歐盟和美國撤銷對敘利亞的制裁。
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