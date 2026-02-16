英國擬打擊AI聊天機器人散播有害內容　將規定供應商符合安全法案

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）正加大規模打擊人工智能（AI）聊天機械人傳播有害內容，並承諾確保它們遵守保護兒童上網安全的法律。



據彭博社報道，英國將要求所有AI聊天機械人提供商承擔起審核和防止非法內容的責任，使其符合《在線安全法案》的規定。施紀賢將於周一（2月16日）的演講中宣布這一舉措。目前，該法律僅適用於用戶之間共享內容的平台，例如社交媒體，而不適用於私人聊天機械人。

圖為2026年2月14日，英國首相施紀賢在慕尼黑安全會議上發言。（Reuters）

根據在施紀賢演講前發布的一份聲明，「政府將迅速採取行動堵住法律漏洞，強制所有AI聊天機械人提供商遵守《在線安全法案》中關於非法內容的義務，否則將面臨違法後果。」

施紀賢將在演講中強調，任何平台都不能例外，「我們正在堵上那些讓兒童面臨風險的漏洞。」

在人工智能時代，英國政府正加強保障措施，尤其是針對兒童的保障。施紀賢上週說，他將執行一項法律，禁止在未經當事人同意的情況下對他人形象進行性化處理，並稱由馬斯克（Elon Musk）旗下AI產品Grok生成的此類內容「令人作嘔且可恥」。

Grok是馬斯克旗下xAI推出的基於大型語言模型開發的生成式AI聊天機器人。（Getty Images）

施紀賢還將闡述新的法律權力，以便立即採取行動保護兒童的網絡安全，使相關措施能夠跟上快速發展的技術步伐，而無需等待新的基本立法出台。

這些舉措可能包括設定社交媒體的最低使用年齡門檻，以及限制無限滾動等功能，此前政府已就兒童網絡福祉問題展開公眾諮詢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

