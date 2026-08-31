英專家驚歎機器人運動會中國機器人進步神速：到2030年世界將大變

第二屆世界人形機械人運動會（World Humanoid Robot Games）8月22日至26日在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行。賽場上，機械人百米跑出超越保特的速度，立定跳遠成績大幅提升，但摔倒、撞牆甚至起火的場面同樣不斷。



英國《衛報》（The Guardian）報道指，這場賽事展示了中國在人形機械人硬件和運動能力上的快速進步，但也暴露了機械人自主性和「大腦」能力的明顯局限。



第二屆世界人形機械人運動會（World Humanoid Robot Games）8月22日至26日在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行。（Reuters）

據此前報道，運動會設有51個比賽項目、超過1000場比賽。在開幕式前，100米短跑預賽上演。第一名來自北京人形機器人創新中心的天工Ultra機械人跑出9.39秒獲得首個小組第一，不僅刷新上屆賽會紀錄，同時超越由牙買加飛人保特（Bolt）保持的9.58秒的人類百米世界紀錄。

2026世界人形機器人運動會，三個機器人同時過線。（Reurers）

立定跳遠項目中，機械人最高成績從去年的0.95米躍升至2.88米，超越了索托馬約爾2.45米的人類跳遠世界紀錄。

報道引述倫敦帝國學院機械人學教授特里尚塔·納納亞卡拉（Thrishantha Nanayakkara）的話指出，中國機械人相比去年的進步「令人震驚」，「一切似乎都在朝着好的方向發展，到2030年，世界將大不一樣」。

不過，賽場上的失誤同樣引人注目。有機械人在比賽中起火燃燒。障礙賽中，部分機械人跌倒或出現動作異常，也讓比賽意外有了不少喜劇效果。

2026年8月25日，在北京國家速滑館舉行的2026年世界人形機器人運動會上，天宮人形機器人完成100公尺大型組準決賽後起火燃燒。（Reuters）

機械人傷員被擔架抬走。（新京報）

報道認為，這場比賽彰顯了中國在人形機械人領域的領先實力。德國墨卡托中國研究中心數據顯示，2025年中國生產約1.28萬台人形機械人，佔全球產量約90%。

與此同時，美國企業也在加緊追趕，特斯拉備受關注的Optimus據報本月終於投入生產。

圖為馬斯克在2025年10月4日於社交平台上傳影片，其中顯示Optimus人形機器人與身邊的「功夫大師」對打展現武術招式。（截圖自X@elonmusk）

不過，這場賽事所展出的人形機械人所蘊含的軍事潛力令一些旁觀者感到擔憂，報道引述印度高級警官阿倫·博特拉指出，觀看機械人競技是一回事，但若它們未來被部署至邊境，攜帶武器並參與決策，將是完全不同的局面。

2026年8月26日，在北京國家速滑館舉行的第二屆世界人形機器人運動會上，宇樹科技H2型人形機器人參加了80公斤級自由搏擊比賽的季軍爭奪戰。（Reuters）

機器人身體進步快於大腦

報道強調，中國在開發人形機器人的身體方面取得的進展比開發其思維能力更為迅速。報道引述英國國家機械人館機械人部門負責人英戈·凱勒（Ingo Keller）指出，這種發展速度「超出了人們的預期」，但「它是否提高了人形機械人應用的標準？未必如此」。

榮耀公司的「閃電」人形機器人在100公尺大型組決賽後起火。（Reuters）

專家指出，目前參賽機械人仍主要為專用型——有的擅長跑步，有的擅長拳擊，但很難兼顧。控制它們決策的人工智能模型尚未能處理物理世界的全部複雜性。

報道亦引述宇樹科技創始人王興興的話表示，人形機械人距離大規模部署至少還需十年，AI模型的局限性仍是行業最大瓶頸。

宇樹科技董事長王興興。（網絡圖片）

此外。為跨國公司提供機械人諮詢的顧問格奧爾格·施蒂勒（Georg Stieler）則指，一些中國機械人公司私下對展示會持懷疑態度，抱怨缺乏資金開展商業化長期試點項目。此外，靈巧操作類測試項目幾乎未獲報道。