巴基斯坦無人車突斷線失控撞警車　網嘲：還說國家人才濟濟｜有片

巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）國會大廈附近近日發生一宗無人車交通意外，一輛正在測試的「遠端操控無人駕駛汽車」，懷疑因網路連線突然中斷，導致系統瞬間失控，並直接撞向路邊停泊的警車。有關片段其後在網上瘋傳，引起網民熱議討論。



事發於巴基斯坦議會大廈附近的D-Chowk，為高度戒備的區域。當時，記者Muhammad Aalijah正在車內介紹這項新技術，該技術由當地一名年輕科研者Ehsan Zafar 研發。

從網上的片段可見，Muhammad Aalijah當時坐在副駕駛座上，正在講解汽車的功能。隨着車輛向前行駛，遠端控制的轉向系統似乎出現故障。面對車輛突然偏離路線、直奔警車的危急瞬間，他曾企圖拉起手掣停車，惟仍無法阻止碰撞發生。

所幸碰撞輕， 未有造成人員嚴重受傷。不過，無人駕駛的汽車車頭受損，涉事車輛隨後已被警方扣留調查。

這位記者其後澄清，他並非意圖詆毀Ehsan Zafar 或其工作。他表示，這一事故突顯了這類技術在應用於公共領域之前進行廣泛測試和安全措施的必要性。他強調，大家應該鼓勵技術創新，但絕不能以犧牲人身安全為代價。他還建議，在系統仍在測試階段時，不要讓任何人坐在車內。

Ehsan Zafar 則在社交媒體上發文稱，該系統目前「尚不完全安全可靠」。他指出，雖然事故發生在車流量相對較小的區域，但如果類似的故障發生在繁忙的道路上，後果可能不堪設想。

這段影片之後在網上瘋傳，並引發了各種反應，既有擔憂，也有對這種創新嘗試的讚揚，當然也少不了諷刺挖苦。有網民表示：「與其拉手掣，不如轉動方向盤，也許就能避免事故發生。」也有人寫道：「我一點都笑不出來。他話說到一半，說到『巴基斯坦人才濟濟』，然後就撞上了一輛警車。這是我今天看到的最搞笑的事。」