搞笑諾貝爾獎2026：富人愛偷小童糖？　底褲埋地底測土壤健康獲獎

第36屆「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）9月3日在瑞士蘇黎世登場，表彰10項「先讓人發笑，再引人深思」的科學成就。有獲獎者研究發現，富人確實更容易出現被視為不良的行為，例如偷拿原本給小童的糖果；另有獲獎者將底褲埋地底作土壤科學實驗，用來測量土壤健康。



英國《衛報》等外媒報道，搞笑諾貝爾獎由「科學幽默雜誌」（Annals of Improbable Research）主辦，旨在以幽默諷刺方式致敬諾貝爾獎。

搞笑諾貝爾經濟學獎得主透過一系列實驗收集到證據表明，富人確實更容易出現在工作中說謊等不良行為。在一項實驗中，參與實驗者被單獨留下，其面前放着一罐給兒童吃的糖果。研究人員最後發現，上層階級的人拿走的糖果數量幾乎是下層階級的兩倍。

該獎項得主之一的Paul Piff說：「總體來說，隨着財富和權力的增長，人們似乎愈來愈不關心他人的需求，也愈來愈不重視人際關係。」

第36屆「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）2026年9月3日在瑞士蘇黎世登場，表彰10項「先讓人發笑，再引人深思」的科學成就。（YouTube@Improbable Research）

搞笑諾貝爾土壤科學獎則頒給了一個歐洲團隊，他們招募了1000人，在25個以上的國家種植棉質內衣褲，以測試當地土壤的健康狀況。

研究團隊發現，在營養較豐富的土壤中，埋藏的棉質內衣褲分解速度較快。因此，他們現在提出了一種「內衣指數」（underwear index），利用分解百分比來衡量土壤的健康狀況。

第36屆「搞笑諾貝爾獎」（Ig Nobel Prize）2026年9月3日在瑞士蘇黎世登場，表彰10項「先讓人發笑，再引人深思」的科學成就，其中土壤科學獎頒給了一個以底褲測土壤健康的研究團隊。（網絡圖片）

本屆獎項亦有中國學者獲獎，他們聯同其他專家發現，如果尿流以小於30度的角度衝擊小便池，幾乎可以完全消除尿液飛濺，並按此研製不會反彈尿液的小便兜。

另外，其他得獎研究還包括，輕踩毒蛇不同部位研究哪種刺激會讓牠咬人；研究如何擤鼻涕；探討接吻的定義與演化史；研究蟑螂奶； 探討共同敵人與朋友關係；利用蚊子口器作為3D列印噴嘴；研究發現嬰兒身上散發父母喜愛的氣味，但青少年身上卻並非如此。