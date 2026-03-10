搞笑諾貝爾獎「遷離」美國　首度改址瑞士　主辦方：赴美已不安全

美媒報道，受特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府打擊移民政策影響，搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）今年將首度把頒獎典禮從美國移至歐洲瑞士舉行。主辦單位周一（3月9日）宣布此項決定，因擔憂與會者難以獲得美國簽證。



在美國當前的移民政策中，特朗普政府著重驅逐在非法居留移民，以及持有學生和訪問交流簽證的人員。

由美國《不可思議研究年鑒》雜誌（Annals of Improbable Research）主辦的第36屆搞笑諾貝爾獎頒獎典禮，將改至瑞士蘇黎世舉行。頒獎典禮通常9月在美國舉行，比諾貝爾獎正式公布日期提前幾週。

頒獎典禮主持人兼雜誌編輯亞伯拉罕斯（Marc Abrahams）稱，過去一年嘉賓前往美國已經變得不安全，無法昧著良心要求新晉獲獎者或國際記者今年赴美。

2025年9月19日，11名日本科學家憑藉「在牛身上畫上類似斑馬的條紋，以減少昆蟲叮咬」實驗，榮獲搞笑諾貝爾生物學獎。搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）旨在表彰那些讓人發笑，但同時又能啟發思考的科學研究突破。（網絡圖片）

過去35年獲獎者皆前往美國領獎，往年的頒獎典禮分別在哈佛大學、麻省理工學院和波士頓大學舉行。今年的頒獎典禮將與瑞士聯邦理工學院（ETH）下屬機構及蘇黎世大學合作舉行。

亞伯拉罕斯表示，「頒獎典禮將每兩年在蘇黎世舉行一次。其餘時間，典禮地點將改至其他歐洲城市。目前還沒有將典禮遷回美國的計劃。」