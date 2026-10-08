俄羅斯美女網球員安祖娃中網贏波　即場學中文向球迷示愛｜有片

10月4日，俄羅斯女網球員安祖娃（Mirra Andreeva）在中國網球公開賽上迅速擊敗來自烏茲別克的庫德梅托娃（Polina Kudermetova），僅用一個多小時就以6-4、6-1直落兩盤獲勝，晉級中網的16強。賽後接受訪問時，安祖娃展示她出色的語言能力，在與主持人短暫溝通後，就用標準的普通話說出了：「謝謝大家，我愛你們」，博得現場觀眾的熱烈掌聲。



安祖娃即場學中文向中國球迷示好：

賽後，安祖娃向觀眾致意。當被問到在等待下一場對陣斯尼古爾（Daria Snigur）的比賽之際，她是否有甚麼話想對球迷說。鬼馬的安祖娃隨即將麥克風移開，低聲在男主持人的耳邊耳語。

安祖娃今年在法網假扮防曬產品營銷人員與球迷互動：

隨後，男主持人也低聲在她耳邊耳語，鏡頭捕捉到她對着鏡頭做了回應。安祖娃其後再拿起麥克風，用中文說了一段話，大意是感謝球迷們的支持。

她向觀眾揮手致意，臉上洋溢着燦爛的笑容，現場突然爆發出熱烈的歡呼聲。球迷們為這位球星即場用中文與他們互動而鼓掌，儘管時間很短。不少網上的球迷們注意到了這一幕，並對安祖娃與觀眾打成一片的能力印象深刻。

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年僅19歲的安祖娃現時排名世界第五，今年曾贏得法國網球公開賽的女單冠軍。球場上她的底線抽擊強勁，在球場外，她卻是一位喜歡開玩笑的開心果。