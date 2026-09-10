印度21歲女力士硬拉140公斤奪銀　長相甜美卻遭歧視網暴｜有片

體重僅45.7公斤的印度21歲女力士班納吉（Keyaa Kunal Banerji）在南非舉行的世界青年力量舉錦標賽，以140公斤硬拉奪得銀牌。片段在網上瘋傳，卻遭惡意盜用照片及數以千計未經授權的AI生成偽圖。她公開批評這是針對女運動員的性別歧視。



據印度《印度時報》（The Times of India）9月3日報道，賽事為2026年國際力量舉聯合會（IPF）世界青年經典賽，在南非太陽城舉行。班納吉出戰青年女子47公斤組，總成績280公斤（深蹲90、臥推50、硬拉140）；硬拉項目以140公斤居次，僅次法國的埃爾博（Ines Herbaux）的165公斤。

班納吉向 ANI（Asian News International）表示，網上討論多圍繞其外貌而非成就，令她困擾。她說「男性永遠不必面對這種事」，指這是性別歧視的極致；一名男運動員奪標後從不需承受此類對待。

班納吉稱經歷惡意帳號及冒用其肖像的AI圖像。她同時談及比賽，指訓練中曾舉147.5公斤（亞洲紀錄）及150公斤，世錦140公斤只屬第二次嘗試，第三次142.5公斤失敗；銀牌超出她原本只求累積經驗的預期。

舉重運動在印度遠不及板球等受矚目，班納吉的片段卻成為大眾話題。其硬拉達體重3.06倍、總成績逾體重6倍，連同其他印度選手佳績，為當地舉重運動帶來罕有關注。