韓國直播主遇上美國高額小費文化　奇招聲東擊西化解獲讚｜有片

韓國一名直播主Taemin1998早前在美國用餐時，碰上讓不少外國遊客頭痛的「高額小費文化」。他來到櫃台為一份17.32美元（約136港元）的餐點埋單時，居然要面對平板突然跳出的18%、20%、25%小費選項。他思前想後都無法接受突如其來的「小費脅迫」，最後急中生智問店員背後的物件是甚麼，然後趁著店員回頭的一瞬間，迅速按下「沒有小費」（no tip）的選項。這段片在社交平台上瘋傳。



韓國直播主巧妙應對美國的高額小費文化：

Taemin1998本身是活躍於直播平台Kick的韓國網紅，經常周遊列國，透過直播與網民互動、體驗不同國家的風土人情。

Taemin1998早前在美國餐廳用餐的影片近日在網上瘋傳，其中在社交平台X就獲得770萬的瀏覽量。

片中可見，Taemin1998在餐廳櫃檯埋單，眼前卻突然跳出18%、20%、25%的小費選項。

他問店員這是甚麼，店員只是回答平板會問你幾條問題，然後讓你選擇是否需要帳單。

Taemin1998猶豫了良久，就在他不知道該選哪個小費選項時，情急生智的他指向店員後方，問她那是什麼。Taemin1998趁店員望向後方的瞬間按下了「沒有小費」的按鍵，並迅速完成付款。

在美國，在餐廳用餐時付小費是一種常見的社會習俗，顧客一般會在帳單金額上額外支付15%到20%甚至更多的小費，以彌補餐廳侍應較低的基本工資。

韓國直播主奇招化解店員索取小費：

惟不少人反應，在新冠疫情後，美國的小費文化有失控跡象。從原本需要提供送餐服務的餐廳，延伸到部份櫃台、自助服務甚至超市等場景都會要求小費，讓不少人處於不付小費尷尬，付了又不知道為甚麼而付的無形壓力。不少美國人稱這種現象為「小費通脹」（Tipflation）。