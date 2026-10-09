泰國名僧設愛滋病安寧院歛財　侵吞7千萬元善款罪成判監742年

泰國知名佛寺前住持、愛滋病安寧院創辦人阿隆科特（Alongkot Poonmook）涉嫌侵吞寺院善款案，昨遭泰國法院判刑，法院認定他涉及多項侵佔及洗錢罪，合併刑期高達742年，但依泰國法律規定，實際服刑上限為50年。



刑期742年「最高關50年」

據美媒報道，泰國中央貪腐及瀆職刑事法院10月7日宣判，阿隆科特及同案被告、募款人士「B大師」塞克桑（Seksan Sapsubbsakul）兩人被認定涉及挪用捐給羅布里府帕巴南普寺（Wat Phra Bat Namphu）的善款，以及洗錢等罪名。法院同時下令兩人共同返還超過3.06億泰銖，約合7100萬港元給寺院。

阿隆科特及同案被告、募款人士「B大師」Seksan Sapsubbsakul兩人被認定涉及挪用捐給羅布里府帕巴南普寺（Wat Phra Bat Namphu）的善款，以及洗錢等罪名。法院同時下令兩人共同返還超過3.06億泰銖給寺院。（Unsplash@Alejandro Cartagena）

其中，阿隆科特共有185項侵佔相關罪名，每項經減刑後判處4年，另有洗錢罪判刑2年，合計742年。法院認為他在審理期間的陳述對案件有幫助，因此給予減刑。至於「B大師」則被認定協助侵佔及涉及洗錢，判刑合計386年及1480個月。

雖然兩人涉及多項罪行，刑期累計出現「數百年」的驚人數字，不過依泰國刑法第91條規定，實際監禁刑期受到50年上限限制，因此兩人最終均須服刑最多50年。

為「愛滋病安寧院」創辦人

阿隆科特過去是泰國知名僧侶，1992年在帕巴南普寺成立愛滋病患者臨終關懷機構，當年被視為具有開創性的人道援助計畫，專門照顧感染HIV及罹患愛滋病的患者。

阿隆科特過去是泰國知名僧侶，1992年在帕巴南普寺成立愛滋病患者臨終關懷機構。（Getty Images）

不過，隨着抗反轉錄病毒藥物問世並普及，愛滋病治療方式大幅進步，安寧院原本的功能逐漸改變。阿隆科特後來擴大服務範圍，照顧其他重症患者，寺院也持續推動慈善工作，包括協助貧困兒童接受教育。

然而，近年寺院捐款管理問題引發爭議，外界質疑部分原本提供給患者的物資遭到浪費或未妥善使用，相關單位因此展開調查。阿隆科特2025年8月辭去住持職務，同月26日遭警方逮捕，之後被迫還俗；「B大師」也一同落網。

【延伸閱讀】印尼監獄驚現「帝王級坐監」 囚犯爽看電視玩高爾夫 5獄官停職

+ 8

延伸閱讀：

星巴克首進新疆開2店！「星巴扎」融合非遺 美議員批「道德破產」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】