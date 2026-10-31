萬聖節｜特朗普夫婦白宮向小朋友派糖　空軍一號飛越上空｜有片

10月31日是萬聖節。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）提前在白宮舉行萬聖節活動，向前來慶祝活動的兒童派發朱古力棒。新空軍一號（Air Force）更一度飛越白宮，而美國空軍弦樂隊（US Air Force string Band）就在現場奏起經典科幻喜劇電影《捉鬼敢死隊》（Ghostbuster）的主題音樂。



美國空軍弦樂隊在白宮演奏《捉鬼敢死隊》主題曲：

據《紐約郵報》10月29日（周四）報道，特朗普與梅拉尼婭當日在白宮南草坪迎接6000名來賓，參加一年一度的萬聖節活動。他們向前來的小朋友們派發了紀念版的大號朱古力棒。

一位裝扮成美國開國元勳的小男孩遞給特朗普一份歷史文件，據信是憲法或獨立宣言，並請他簽名。特朗普還在兩位打扮成賽車手的兒童的服裝上簽名。

許多家長用相機記錄了這一刻，現場氣氛輕鬆充滿歡笑。

特朗普與梅拉尼婭向小朋友們派朱古力棒：

美國空軍弦樂隊演奏的詭異歌曲在背景中響起。

在活動期間，新空軍一號突然在空中呼嘯而過，飛越南草坪後又調轉機頭，再一次飛越白宮。

空軍一號也參與白宮的萬聖節慶祝活動：

特朗普停下來向孩子們指了指這架飛機，然後再回到慶祝活動中。現場氣氛輕鬆愉快。期間，特朗普也隨着經典電影《捉鬼敢死隊》的主題曲扭動身子。

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白宮南草坪為了這次活動做了精心裝飾，陽台上懸掛着一輪巨大的月亮，月光灑下橙色的光芒，蝙蝠的剪影在其間飛舞。白宮草坪上到處都是南瓜和冬瓜。