梨泰院踩踏4週年　韓警出動AI戒備　首爾推「喪屍巴士」慶萬聖節

韓國梨泰院踩踏事故即將屆滿4週年，10月24日提前舉辦了追悼大會；而為了防範悲劇重演，從10月23日起至11月1日，警方將派出AI巡邏車、現場指揮巴士以及大批警力，在各大鬧區全面戒備。在嚴格保安之下，首爾市中心也展開了各類節慶活動，其中，觀光巴士業者取材《屍殺列車》（Train To Busan），推出「喪屍巴士」沉浸式體驗，超過一千張票已經全部賣光。



電影《屍殺列車》：「開往釜山的KTX 406號列車即將出發。不好意思！那個女生看起來怪怪的。」喪屍病毒爆發，從首爾開往釜山的火車也遭殃，韓國電影《屍殺列車》中一幕幕驚嚇畫面，現在在首爾市中心限時復刻中。

首爾觀光巴士業者取材《屍殺列車》（Train To Busan），推出「喪屍巴士」沉浸式體驗，超過一千張票已經全部賣光。（YouTube@tvbsfocus影片截圖）

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伴隨尖叫聲，車頂突然爬上面目猙獰的喪屍，朝乘客攻擊。而且不只車上出現感染者，周遭早已被大批喪屍包圍，車門敲擊聲和大聲嘶吼環繞，即便在車內，也能感受到恐怖氛圍。這是首爾觀光巴士為了慶祝今年萬聖節（Halloween），推出的限定「喪屍襲擊」主題體驗，參與者化身「避難者」，領取疫苗包後在街頭穿梭，與沿途喪屍搏鬥，完成生存任務。

乘客金智浩：「身體很靈活、關節扭曲的部分也很逼真，真的以為是從電影裏走出來的。」

才剛讚嘆喪屍演技逼真，下一秒恐怕笑不出來。活動中還安排乘客下車，在漆黑的公園步行一段路程。喪屍發狂咬人畫面，就在眼前上演，大朋友小朋友通通直呼真的好刺激。

乘客金素烈：「看到喪屍的感想是，原本覺得廣告不太真實，但我親眼看到後非常逼真，也很有趣。」

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乘客孫彩敏：「本來以為坐上巴士後就結束了，沒想到那些喪屍真的從頭到尾，一路狂奔追過來，還敲擊公車威脅，感覺更加恐怖了。」

活動從10月20日一路持續到10月31日，只可惜實在太搶手，儘管已經加開5成班次，約1080張車票已經全部賣光。

首爾觀光巴士營銷部負責人金敏貞：「我們覺得行駛中的公車在某種程度上，和屍殺列車的設定很類似，所以我們採用把行駛中列車的設定，改成在行駛中的公車上出現喪屍。」

而緊湊刺激的情節，背後最大功臣，是驚嚇滿分的喪屍演員。

喪屍演員姜允燦：「我把所有的喪屍電影一部接著一部看完，也看了驚悚片，特別研究了喪屍，但扮演起來還是很難。當我看到大家被我演的喪屍嚇到時，我才覺得原來我做得很好。」

除了「喪屍巴士」活動搶先開跑，警方警戒部署也提前展開。

韓聯社TV主播：「政府在本月底萬聖節來臨之際，從23日起至11月1日，指定為『萬聖節人群管理特別對策期間』，對全國28個地區進行集中管理。」

2026年10月21日，韓國萬聖節前夕，首爾城市觀光巴士「 喪屍襲擊」活動中，參與者觀看裝扮成喪屍的演員在巴士旁表演。（Reuters）

為期十天的萬聖節人潮管控警戒期間，警方特別針對首爾梨泰院、弘大和釜山西面等鬧區加派警力，加強維安；重點區域還將設置AI人潮偵測監視器，進行24小時人流監測，並部署配備特殊通訊設備及戶外高功率擴音器的「災害安全現場指揮巴士」，即時引導疏散，確保行人通行空間。

首爾警察廳廣域預防巡邏第二隊長邊在元：「10月還有即將到來的萬聖節，將在明洞等人群密集的地區，投入AI巡邏車，同樣有助於安全管理。」

還有AI巡邏車也將上路。車輛上方裝有AI攝影機，可以捕捉到週邊異常狀況，並回傳給警方。另外，還配備熱成像無人機，偵測範圍可達1.2公里，助力警方巡查安全死角。

全韓警方無不繃緊神經，就怕2022年10月29日的梨泰院踩踏事故，再上演。

追悼大會司儀：「裴賢浩先生，我們會銘記你的。白亨俊先生，我們會銘記你的。」

首爾市政府前廣場10月24日舉行追悼大會，4年前在巷弄中遇難以及因創傷後壓力症（PTSD）候群逝世的160人，依次被唱名；總理韓聖淑再度向罹難家屬深深鞠躬，承諾將全力配合特別調查委員會，釐清真相。

韓國國務總理韓聖淑（10月24日）：「將匯聚罹難者家屬的心願，與地方政府和市民社會，一同建設療癒與恢復的追悼設施，並支持設立紀念遇難者的基金會。」

除這一活動外，10月29日首爾光化門北廣場還將舉辦官方紀念大會。萬聖節狂歡之際，唯有記取教訓、嚴陣以待，才能避免悲劇再次發生。

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