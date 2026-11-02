Heidi Klum萬聖節「走火入魔史」：由做回自己到異形怪物冠絕全場

超級名模Heidi Klum在今年的紐約萬聖節派對以巨型斷手造型現身，成功驚嚇全場，亦延續她多年來在同類活動以出位造型到場的傳統。她笑言為了今次形象籌備已久，亦樂在其中。縱觀歷年的萬聖節活動，Heidi Klum並非只以血腥形象掛帥，而是展現創意十足，本文回顧她過去多年來的百變形象。



2026年：巨型斷手

2025年：怪物美杜莎

2025年：Heidi一身美杜莎打扮，與扮成被石化的士兵丈夫Tom Kaulitz打成一片。（Getty Images）

2024年：ET

2024年：Heidi Klum與老公Tom Kaulitz齊齊扮ET，誠意十足。（Getty Images）

2023年：孔雀開屏

超模Heidi Klum與著名的太陽劇團（Cirque du Soleil）的表演藝術家扮成孔雀開屏的羽毛，霸氣十足。（Getty Images）

2022年：恐怖巨蟲

Heidi Klum在2022年的萬聖節派對以巨型蟲形象到場，並遭丈夫Tom Kaulitz「負傷」捕獲。（Getty Images）

2021年：喪屍

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2020年：床單與牆壁

2020年全球受到疫情影響，因此Heidi Klum的年度萬聖節派對被迫取消，她與丈夫及4名兒女改為拍片，自己化身牆壁和床單。（網上圖片）

2019年：異形

2018年：《史力加》Fiona 公主

Heidi Klum找來老公Tom Kaulitz一起扮演難度極高的《史力加》，更別出心裁地創造了三個小小的史力加。（Getty Images）

2017年：米高積遜（Michael Jackson）經典歌《Thriller》中的狼人

Michael Jackson經典歌《Thriller》中的狼人。（Getty Images）

2016年：自己

Heidi Klum（左三）在2016年的萬聖節派對做回自己，完全零成本，並與一眾替身上陣。（Getty Images）

2015年：卡通人物Jessica Rabbit

Heidi Klum連Jessica Rabbit當中誇張到不合比例的胸部也一五一十地全部仿照（Getty Images）

2014年：蝴蝶

2014年：蝴蝶形象驚艷全場。（Getty Images）

2013年：阿婆

阿婆都扮過！（Getty Images）

2012年及之前的萬聖節打扮：（按圖了解更多）